Orbán Viktor az emberekkel találkozott, Magyar Péter megfutamodott + videó

Orbán Viktor láthatóan egyre energikusabb, a szombati, hatvani háborúellenes gyűlést is professzionálisan lehozta – értékelte Deák Dániel a Magyar Nemzetnek a miniszterelnök beszédét.

Orbán Viktor a beszéd helyett a párbeszédet választotta (Forrás: Facebook)

Beszéd helyett párbeszéd

A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint látványosan más kampánystratégiát folytat Orbán Viktor és Magyar Péter.

– Amíg Orbán Viktor az emberekkel találkozik, hétről hétre válaszol a kérdéseikre, járja az országot, hol egy büfében bukkan fel, máskor Davosban képviseli a magyar érdekeket, addig Magyar Péter egy sötét stúdióban bujkál, a választók és az emberek problémája helyett a tiszásokkal beszélget – emlékeztetett Deák Dániel.

Szerinte jól mutatja a két politikus közötti különbséget az is, hogy

Orbán Viktor beszéd helyett a párbeszédet képviseli.

– Amellett, hogy interaktívvá és kifejezetten izgalmassá teszi ezeket a rendezvényeket, hogy a miniszterelnök kérdésekre válaszol, olyan felemelő pillanatok születnek, mint a hatvani gyűlésen, amikor egy idős hölgy azt kérte a miniszterelnöktől, hogy hadd ölelhesse meg a színpadon – idézte fel Deák Dániel.

Orbán Viktor: Ne üljünk fel a provokációknak!

A háborúellenes gyűlés egyik fontos témája volt Magyar Péter uszítása, a Tisza elnöke ugyanis bűnözőket küldött a Lázárinfóra, hogy megpróbálja megfélemlíteni a fideszeseket.

– Orbán Viktor határozottan reagált a csütörtöki Lázárinfón látottakra, amikor az ellenzék bűnözőket felbérelve zavarta meg a Lázárinfót, ezzel próbálva balhét csinálni. A céljuk világos: feszültséget akarnak kialakítani a különböző társadalmi csoportok között. A miniszterelnök ugyanakkor arra kért mindenkit, senki se üljön fel a provokációknak, mindenki őrizze meg a nyugalmát, ahogyan ezt csütörtökön is tette, így a fizetett provokátorok szerencsére hamar távoztak a helyszínről – mutatott rá Deák Dániel.

A Tisza Párt célja, hogy feszültséget generáljanak a különböző társadalmi csoportok között (Forrás: Facebook)

Hol bujkál Magyar Péter?

Nem meglepő az sem – folytatta az elemző –, ahogy közeledünk a választáshoz, egyre világosabb, mi a tétje a választásnak.

– Míg a Fidesz szuverenista, magyar álláspontot képvisel és szembeszáll a brüsszeli kéréseknek, a Tisza egyre nyilvánvalóbban képviseli a brüsszeli irányvonalat: támogatják az orosz energia betiltását, ezzel együtt a rezsicsökkentés megszüntetését. Orbán Anita is jó példa arra, hogy mire számíthatnak a magyarok, ha a Tisza Párt a hatalom közelébe kerülne. Az április 12-i választáson e két irány között lehet dönteni – sorolta.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint azt a kérdést is érdemes feltenni:

hol volt, hol bujkált mindeközben Magyar Péter?

– Míg tavaly azt ígérte, hogy követi Orbán Viktort, ezúttal sem ment a miniszterelnök után a Tisza Párt elnöke. Ennek oka, hogy a tavalyi rendezvényein kínosan kevesen jelentek meg, így nem akart újabb kudarcokat elszenvedni – állapította meg Deák Dániel.