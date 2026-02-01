magyar péterOrbán ViktorválasztásDeák Dániel

Orbán Viktor az emberekkel találkozott, Magyar Péter megfutamodott + videó

Amíg a kormányfő az emberekkel találkozik, hétről hétre válaszol a kérdéseikre, képviseli a magyar érdekeket, addig a Tisza elnöke egy sötét stúdióban bujkál, a választók helyett, az emberek problémája helyett a tiszásokkal beszélget – mondta lapunknak a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Deák Dániel szerint Orbán Viktor a beszéd helyett párbeszédet folytat a választókkal.

Munkatársunktól
2026. 02. 01. 5:52
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán Viktor láthatóan egyre energikusabb, a szombati, hatvani háborúellenes gyűlést is professzionálisan lehozta – értékelte Deák Dániel a Magyar Nemzetnek a miniszterelnök beszédét.

Orbán Viktor
Orbán Viktor a beszéd helyett a párbeszédet választotta  (Forrás: Facebook)

 

Beszéd helyett párbeszéd

A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint látványosan más kampánystratégiát folytat Orbán Viktor és Magyar Péter.

– Amíg Orbán Viktor az emberekkel találkozik, hétről hétre válaszol a kérdéseikre, járja az országot, hol egy büfében bukkan fel, máskor Davosban képviseli a magyar érdekeket, addig Magyar Péter egy sötét stúdióban bujkál, a választók és az emberek problémája helyett a tiszásokkal beszélget – emlékeztetett Deák Dániel. 

Szerinte jól mutatja a két politikus közötti különbséget az is, hogy

Orbán Viktor beszéd helyett a párbeszédet képviseli.

– Amellett, hogy interaktívvá és kifejezetten izgalmassá teszi ezeket a rendezvényeket, hogy a miniszterelnök kérdésekre válaszol, olyan felemelő pillanatok születnek, mint a hatvani gyűlésen, amikor egy idős hölgy azt kérte a miniszterelnöktől, hogy hadd ölelhesse meg a színpadon – idézte fel Deák Dániel.

 

Orbán Viktor: Ne üljünk fel a provokációknak!

A háborúellenes gyűlés egyik fontos témája volt Magyar Péter uszítása, a Tisza elnöke ugyanis bűnözőket küldött a Lázárinfóra, hogy megpróbálja megfélemlíteni a fideszeseket.

– Orbán Viktor határozottan reagált a csütörtöki Lázárinfón látottakra, amikor az ellenzék bűnözőket felbérelve zavarta meg a Lázárinfót, ezzel próbálva balhét csinálni. A céljuk világos: feszültséget akarnak kialakítani a különböző társadalmi csoportok között. A miniszterelnök ugyanakkor arra kért mindenkit, senki se üljön fel a provokációknak, mindenki őrizze meg a nyugalmát, ahogyan ezt csütörtökön is tette, így a fizetett provokátorok szerencsére hamar távoztak a helyszínről – mutatott rá Deák Dániel.

A Tisza Párt célja, hogy feszültséget generáljanak a különböző társadalmi csoportok között (Forrás: Facebook)

 

Hol bujkál Magyar Péter?

Nem meglepő az sem – folytatta az elemző –, ahogy közeledünk a választáshoz, egyre világosabb, mi a tétje a választásnak.

– Míg a Fidesz szuverenista, magyar álláspontot képvisel és szembeszáll a brüsszeli kéréseknek, a Tisza egyre nyilvánvalóbban képviseli a brüsszeli irányvonalat: támogatják az orosz energia betiltását, ezzel együtt a rezsicsökkentés megszüntetését. Orbán Anita is jó példa arra, hogy mire számíthatnak a magyarok, ha a Tisza Párt a hatalom közelébe kerülne. Az április 12-i választáson e két irány között lehet dönteni – sorolta.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint azt a kérdést is érdemes feltenni:

hol volt, hol bujkált mindeközben Magyar Péter?

 – Míg tavaly azt ígérte, hogy követi Orbán Viktort, ezúttal sem ment a miniszterelnök után a Tisza Párt elnöke. Ennek oka, hogy a tavalyi rendezvényein kínosan kevesen jelentek meg, így nem akart újabb kudarcokat elszenvedni – állapította meg Deák Dániel.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)

add-square Háborúellenes gyűlés

A kormány a magyar jövőt építi, nem Ukrajnát pénzeli + videó

Háborúellenes gyűlés 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekdavos

A készülődő világ és a remény

Kondor Katalin avatarja

A pszichológia tudományának nagy kérdése ez idő tájt, hogy miképpen térítse el az embereket az álvalóság „imádatától”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu