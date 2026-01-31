A cigányság csak a nemzeti kormányra számíthat + videó

A balliberális sajtó kérdéseire is válaszolt Menczer Tamás a digitális polgári körök (DPK) hatvani háborúellenes gyűlése előtt. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatóját a Gulyáságyú Média riportere Lázár János korábbi, cigánysággal kapcsolatos mondatáról kérdezte, amely az építési és közlekedési miniszter balatonalmádi fórumán hangzott el.
Lázár János arról beszélt – csak túlzottan nyersen, ezért kért bocsánatot –, hogy ez az a kormány, amelytől a cigányok számíthattak és számíthatnak is támogatásra
– mutatott rá Menczer Tamás a közösségi oldalán közzétett interjúban.
A kormánypárti politikus leszögezte:
a romák a Tisza Párttól nem számíthatnak semmire.
Borítókép: Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Kovács Attila)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!