Meghalt Fenyő Miklós

Így írnak ők – Január 31., délelőtt

A ma délelőtti idézetgyűjteményben Ágoston László, Hadházy Ákos, Fekete-Győr András, Szabó Tímea és Dezse-Zelenka Dóra gondolataiból tallózunk.

Ágoston László

„Micsoda erők szabadulnának fel akkor, ha az emberek meglátnák a bosszú esélyét”

Hadházy Ákos

Úgy tűnik, Hadházy már nagyon unhatja a tüntikézést

Fekete-Győr András

Szekunder szégyent emleget a mérhetetlen Momentum bukott „politikusa”

Szabó Tímea

„Ezek a Fidesz és az oroszok által kreált áltámadások”

Dezse-Zelenka Dóra

„Az ukránok fenyegetőznek, mert csak ez maradt nekik”

