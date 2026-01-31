Így írnak ők – Január 31., délelőtt

Ukrajna

Brüsszel Ukrajnára költené az európaiak pénzét – a megkérdezésük nélkül

Az uniós vezetésnek nem érdeke a háború lezárása, mert amíg a konfliktus tart, addig nem kell véglegesen elszámolni a meghozott döntésekkel és az elköltött közpénzekkel – fogalmazott lapunknak Dornfeld László.