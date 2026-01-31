A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség vádat emelt egy nő ellen, aki arra készült, hogy megöl egy rendőrt Szegeden, mert börtönbe akart kerülni – írta meg az ügyészség tájékoztatása alapján az Origo.

Rendőrt akart ölni egy nő, hogy börtönbe kerüljön (Fotó: Shutterstock/Jeremy Clein)

Az elhatározást tett követte, a nő 2025 őszén egy késsel felfegyverkezve a vármegyei főkapitányság épületéhez ment, majd

megfenyegette a szolgálatot teljesítő biztonsági őrt.

A sértett rendőri segítséget kért, a vádlottat pedig a helyszínen elfogták.

Teljesült a vágya, mehet a börtönbe

A vármegyei főügyészség az azóta letartóztatásban lévő elkövetőt emberölés bűntettének előkészületével és más bűncselekmények elkövetésével vádolja. Bűnösségéről a Szegedi Törvényszék fog határozni, gyaníthatóan hosszú börtönévek várnak rá.