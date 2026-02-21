Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2026. 02. 21. 9:14

Így írnak ők – február 21., délelőtt

0

A ma délelőtti idézetgyűjteményben Csizmadia Ervin, Dobrev Klára, Lentulai Krisztián, Nagy Attila Tibor és Dezse-Zelenka Dóra gondolataiból tallózunk.

Összes idézet

Csizmadia Ervin

„Ők a NER-elitet tartják "történelmi” osztálynak, s mint ilyet, meghaladandónak”

Dobrev Klára

Akkor rémhírterjesztés az is, hogy a DK bejut a Parlamentbe...

Lentulai Krisztián

Lentulai nem kertel

Nagy Attila Tibor

„Ez a Fidesz számára jó hír”

Dezse-Zelenka Dóra

„Pont a tiszások akarják morálisan rendbe tenni ezt az országot?”

