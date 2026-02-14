Nagy Attila Tibor, Facebook : „Konfrontatív hangnemet ütött meg Orbán Viktor országértékelő beszédében, amelyben a Tisza, a nagytőke, a bankok, "Brüsszel" voltak az ellenségképek. Az, hogy a kormányfő ilyen terjedelmesen foglalkozott a vélt vagy valós ellenfelekkel, jelzi, hogy ő is tudja: komolyan kell venni a Tiszát.”