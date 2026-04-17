Rákosi Mátyás nyomdokain Magyar Péter, szimbolikus lépést jelentett be a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje

A Tisza-kormány alatt a miniszterelnök irodája nem a karmelita kolostorban lesz, hanem a Parlamenthez közeli egyik minisztériumi épületben – jelentette be közösségi oldalán Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke.

Magyar Péter ugyanakkor a bejelentésével párhuzamosan azt is megmutatta, még a kommunista hagyományokhoz is inkább visszanyúlna, csak hogy a kormány és az új Országgyűlés felállását követően kiléphessen Orbán Viktor árnyékából. A magyar állam végrehajtó hatalmának térbeli elrendezése ugyanakkor nem csupán adminisztratív kérdés volt az elmúlt évszázadban, hanem mindig erős politikai és szimbolikus jelentéssel bírt.

A hatalom gyakorlásának helyszínei – legyen szó a budai Várnegyedről vagy a pesti belvárosról – rendre tükrözték az adott korszak politikai berendezkedését és önképét.

A dualizmus időszakában és a két világháború közötti évtizedekben a végrehajtó hatalom súlypontja fokozatosan a budai Vár környékére helyeződött. A miniszterelnöki és államfői intézmények jelenléte a Várnegyedben ugyanis erősíti azt a hagyományt, amely a történeti államiság és a reprezentatív kormányzás térbeli közelségét hangsúlyozta. A Sándor-palota és a környező kormányzati épületek ebben a rendszerben a folytonosság és a központi államhatalom szimbólumai voltak.

A második világháború utáni korszak azonban radikális szakítást hozott mind politikailag, mind térhasználati szempontból. A kommunista hatalomátvétel után a döntéshozatal súlypontja fokozatosan a pesti belvárosba került, ahol párt- és állami intézmények koncentrálódtak.

A hatalom működésének jellemzője ebben az időszakban nem a reprezentatív állami terekhez, hanem sokkal inkább a pártközponti irányítás zárt, hierarchikus struktúráihoz kötődött. Ez a térbeli átrendeződés nem csupán adminisztratív, hanem politikai jelentéssel is bírt: a nyilvános állami reprezentáció helyét sok esetben a pártirányítás közvetlen és centralizált működése vette át.

A rendszerváltozást követően ismét megindult a hatalmi centrumok újraértelmezése. A nemzeti kormányok által nyíltan hirdetett szemléletnek megfelelően a budai Vár szerepe fokozatosan visszaerősödött a végrehajtó hatalom reprezentatív központjaként, különösen a Miniszterelnökség karmelita kolostorba költözésével.

Ezzel párhuzamosan a Sándor-palota ismét államfői funkciót tölt be, visszatérve a történeti hagyományokhoz.

A Steindl Imre-program és más városrehabilitációs kezdeményezések pedig a Kossuth tér és környékének történeti arculatát igyekeztek helyreállítani, részben azzal a céllal, hogy a XX. század második felében kialakult beépítettségi és hatalmi struktúrák vizuális és térbeli lenyomatai csökkenjenek.

