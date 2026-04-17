Rákosi Mátyás nyomdokain Magyar Péter, szimbolikus lépést jelentett be a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje

Még a kommunista hagyományokhoz is előbb nyúlna vissza Magyar Péter, csak hogy kilépjen Orbán Viktor árnyékából. A Tisza Párt elnöke feladná a budai Várban lévő karmelitát, mint a Miniszterelnökség székhelyét, helyette a Kossuth térre költözne vissza irodájával, azonban itt Rákosi Mátyás szellemével kell társbérletre készülnie.

Gábor Márton
2026. 04. 17. 5:15
Magyar Péter, a Tisza-párt vezetője a választás éjszakáján Budapesten NurPhoto/AFP Marek Antoni Ivanczuk
A Tisza-kormány alatt a miniszterelnök irodája nem a karmelita kolostorban lesz, hanem a Parlamenthez közeli egyik minisztériumi épületben – jelentette be közösségi oldalán Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke.

Magyar Péter ugyanakkor a bejelentésével párhuzamosan azt is megmutatta, még a kommunista hagyományokhoz is inkább visszanyúlna, csak hogy a kormány és az új Országgyűlés felállását követően kiléphessen Orbán Viktor árnyékából. A magyar állam végrehajtó hatalmának térbeli elrendezése ugyanakkor nem csupán adminisztratív kérdés volt az elmúlt évszázadban, hanem mindig erős politikai és szimbolikus jelentéssel bírt. 

A hatalom gyakorlásának helyszínei – legyen szó a budai Várnegyedről vagy a pesti belvárosról – rendre tükrözték az adott korszak politikai berendezkedését és önképét. 

A dualizmus időszakában és a két világháború közötti évtizedekben a végrehajtó hatalom súlypontja fokozatosan a budai Vár környékére helyeződött. A miniszterelnöki és államfői intézmények jelenléte a Várnegyedben ugyanis erősíti azt a hagyományt, amely a történeti államiság és a reprezentatív kormányzás térbeli közelségét hangsúlyozta. A Sándor-palota és a környező kormányzati épületek ebben a rendszerben a folytonosság és a központi államhatalom szimbólumai voltak.

Színház utca, az egykori Karmelita kolostor, a felvétel a Várszínház bejárata közelében készült. Karmelita Kolostor
A második világháború utáni korszak azonban radikális szakítást hozott mind politikailag, mind térhasználati szempontból. A kommunista hatalomátvétel után a döntéshozatal súlypontja fokozatosan a pesti belvárosba került, ahol párt- és állami intézmények koncentrálódtak. 

A hatalom működésének jellemzője ebben az időszakban nem a reprezentatív állami terekhez, hanem sokkal inkább a pártközponti irányítás zárt, hierarchikus struktúráihoz kötődött. Ez a térbeli átrendeződés nem csupán adminisztratív, hanem politikai jelentéssel is bírt: a nyilvános állami reprezentáció helyét sok esetben a pártirányítás közvetlen és centralizált működése vette át.

 

Budapest, 2018. december 4. Az Országház keleti homlokzatának részlete, balra II. Rákóczi Ferenc lovasszobra, középen az ország karácsonyfája.
Vértanúk tere (Ságvári tér), szemben a Kossuth Lajos tér és az Országház.
A rendszerváltozást követően ismét megindult a hatalmi centrumok újraértelmezése. A nemzeti kormányok által nyíltan hirdetett szemléletnek megfelelően a budai Vár szerepe fokozatosan visszaerősödött a végrehajtó hatalom reprezentatív központjaként, különösen a Miniszterelnökség karmelita kolostorba költözésével. 

Ezzel párhuzamosan a Sándor-palota ismét államfői funkciót tölt be, visszatérve a történeti hagyományokhoz. 

A Steindl Imre-program és más városrehabilitációs kezdeményezések pedig a Kossuth tér és környékének történeti arculatát igyekeztek helyreállítani, részben azzal a céllal, hogy a XX. század második felében kialakult beépítettségi és hatalmi struktúrák vizuális és térbeli lenyomatai csökkenjenek.
 

Kossuth Lajos tér, Igazságügyi Palota (ekkor Néprajzi Múzeum és az MSZMP Párttörténeti Intézete).
A magyar politikai térhasználat így visszatérő mintázatot mutat: a hatalom mindig keresi azt a fizikai környezetet, amely leginkább kifejezi saját önértelmezését – legyen az történeti kontinuitás, centralizált irányítás vagy éppen intézményi reprezentáció. 

Ebben a helyzetben Magyar Péter, aki korábban rendre arra tett utalásokat, hogy amennyiben hatalomra kerül, tiszteletben tartaná a jobboldali hagyományokat, már az első alkalommal a második világháborút követő, a magyar hagyományokkal ellentétes döntést hozott. 

Ismert, a polgári, demokratikus berendezkedéssel szakítva az 1940-es évek végétől a pesti oldalon, a Kossuth tér mellett, az Akadémia utca 17. szám alatt volt a kommunista pártközpont, Rákosi Mátyás irodájával. 1956-ig a Beloiannisz (ma Zoltán) és az Árpád (ma Steindl Imre) utca közötti házak mind a pártapparátus kezelésében voltak, innen irányítottak. Közismert volt, hogy Rákosi dolgozószobájában hajnalig égették a lámpát az íróasztalon, jelezve a dolgozóknak, hogy Rákosi elvtárs még este is értük dolgozik.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
