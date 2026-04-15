Magyar Péter győzelme után elszabadult Zelenszkij, milliárdokat követel

Új helyzet alakul ki az Európai Unióban Orbán Viktor távozása után: Kijev most arra számít, hogy megnyílik az út a hónapok óta blokkolt, kilencvenmilliárd eurós uniós hitelcsomag előtt. Az ügy érdekében Volodimir Zelenszkij kedden váratlan látogatást tett Berlinben.

Forrás: Berliner Zeitung2026. 04. 15. 11:12
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: Emmanuele Contini Forrás: NurPhoto/AFP
Zelenszkij Berlinben tárgyalt Friedrich Merz kancellárral, és egyértelmű céllal érkezett: elérni, hogy Németország vezető szerepet vállaljon az uniós döntéshozatalban, és áttörje a pénzügyi támogatás körüli patthelyzetet, írta a Berliner Zeitung.

Friedrich Merz német kancellár és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a berlini kancellári hivatalban 2026. április 14-én. Fotó: NurPhoto/AFP/Emmanuele Contini

 

Zelenszkij gyors döntést akar

A több hónapja napirenden lévő hitelcsomag kulcsfontosságú Ukrajna számára. A tervek szerint mintegy hatvanmilliárd eurót közvetlenül a hadsereg megerősítésére fordítanának, biztosítva az ország katonai működőképességét a következő években. A csomagot eddig Budapest blokkolta, azonban Magyar Péter választási győzelme után Kijevben nőtt a remény, hogy megszűnhet az akadály. 

 

Berlin kulcsszerepben

A német kancellár már korábban jelezte, hogy esélyt lát a megállapodásra. Zelenszkij most azt szeretné, ha Berlin az Európai Unión belül is élen járna a döntés keresztülvitelében.

A tárgyalásokon nemcsak a pénzügyi segítség, hanem a katonai együttműködés is napirendre került. Szó esett közös légvédelmi rendszerek fejlesztéséről, valamint Ukrajna újjáépítéséről és a menekültek visszatérésének kérdéséről is.

Miközben a pénzügyi és katonai támogatás kérdése sürgető, a háború lezárására irányuló diplomáciai erőfeszítések megrekedtek. Az amerikai közvetítéssel zajló tárgyalások nem hoztak áttörést, részben a közel-keleti helyzet eszkalációja miatt.

A felek álláspontja továbbra is távol áll egymástól: Moszkva ragaszkodik a követeléseihez, míg Kijev elutasítja a területi engedményeket.

Friedrich Merz német kancellár. Fotó: NurPhoto/AFP/Emmanuele Contini

Új erőviszonyok az EU-ban

A magyarországi politikai változás az egész Európai Unió erőviszonyait átrendezheti. Ami korábban rendszeresen elakadt Budapesten, az most Berlinben dőlhet el.

Kijevben úgy látják: a blokkolások időszaka véget érhet, és az uniónak cselekednie kell. 

A kérdés már csak az, hogy az új helyzetben Németország valóban vállalja-e a vezető szerepet, és sikerül-e gyors döntést hozni a kulcsfontosságú támogatásról.

 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: NurPhoto/AFP/Emmanuele Contini) 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
