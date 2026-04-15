Zelenszkij Berlinben tárgyalt Friedrich Merz kancellárral, és egyértelmű céllal érkezett: elérni, hogy Németország vezető szerepet vállaljon az uniós döntéshozatalban, és áttörje a pénzügyi támogatás körüli patthelyzetet, írta a Berliner Zeitung.
Magyar Péter győzelme után elszabadult Zelenszkij, milliárdokat követel
Új helyzet alakul ki az Európai Unióban Orbán Viktor távozása után: Kijev most arra számít, hogy megnyílik az út a hónapok óta blokkolt, kilencvenmilliárd eurós uniós hitelcsomag előtt. Az ügy érdekében Volodimir Zelenszkij kedden váratlan látogatást tett Berlinben.
Zelenszkij gyors döntést akar
A több hónapja napirenden lévő hitelcsomag kulcsfontosságú Ukrajna számára. A tervek szerint mintegy hatvanmilliárd eurót közvetlenül a hadsereg megerősítésére fordítanának, biztosítva az ország katonai működőképességét a következő években. A csomagot eddig Budapest blokkolta, azonban Magyar Péter választási győzelme után Kijevben nőtt a remény, hogy megszűnhet az akadály.
Berlin kulcsszerepben
A német kancellár már korábban jelezte, hogy esélyt lát a megállapodásra. Zelenszkij most azt szeretné, ha Berlin az Európai Unión belül is élen járna a döntés keresztülvitelében.
A tárgyalásokon nemcsak a pénzügyi segítség, hanem a katonai együttműködés is napirendre került. Szó esett közös légvédelmi rendszerek fejlesztéséről, valamint Ukrajna újjáépítéséről és a menekültek visszatérésének kérdéséről is.
Miközben a pénzügyi és katonai támogatás kérdése sürgető, a háború lezárására irányuló diplomáciai erőfeszítések megrekedtek. Az amerikai közvetítéssel zajló tárgyalások nem hoztak áttörést, részben a közel-keleti helyzet eszkalációja miatt.
A felek álláspontja továbbra is távol áll egymástól: Moszkva ragaszkodik a követeléseihez, míg Kijev elutasítja a területi engedményeket.
Új erőviszonyok az EU-ban
A magyarországi politikai változás az egész Európai Unió erőviszonyait átrendezheti. Ami korábban rendszeresen elakadt Budapesten, az most Berlinben dőlhet el.
Kijevben úgy látják: a blokkolások időszaka véget érhet, és az uniónak cselekednie kell.
A kérdés már csak az, hogy az új helyzetben Németország valóban vállalja-e a vezető szerepet, és sikerül-e gyors döntést hozni a kulcsfontosságú támogatásról.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: NurPhoto/AFP/Emmanuele Contini)
