Schilling Árpád, Facebook : „Az ellenség Orbán Viktor és pártja, kormánya, oligarchái, influenszerei, képviselői és polgármesterei, mindenki, aki magáévá tette a Nemzeti Együtműködés Rendszerének kiskátéját, akik a tizenhat éve tartó népnyúzó politikának a haszonélvezői, akik a demokrácia lebontásából és a diktatúra kiépítéséből élnek. Az ellenség az a politika irányvonal, amely végül egy háborús bűnös kezébe adta az országot, a háború áldozatainak pénzét pedig egyszerűen ellopta. Az ellenség egy zsarnok gengszter, aki nemcsak pénzt, de méltóságot lopott, és a magyarokat Európa szégyenévé tette.”



