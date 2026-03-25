Vitézy Dávid, Facebook: „Lassan 24 órája lesz, hogy kitettem a videót, melyben megmutattam a dokumentumokat, melyek bizonyítják: 420 millió forintot fizettek ki Karácsony Gergely embereinek Mártha Imre vezetésével a Budapesti Közműveknél prémiumra, célprémiumra és jutalomra - jelenetős részben szabálytalanul. A főpolgármester azóta nem reagált ezekre az állításokra, pedig tőle hallgatjuk mindig, hogy mennyire nincs pénze a fővárosnak és milyen fontos a transzparencia. Úgy tűnik, ez csak addig igaz, amíg le nem buknak. Karácsony Gergely próbálja csendben megúszni a botrányt, és szemet hunyni több százmillió forintnyi közpénzszórás fölött egy budapesti cégnél. Ez nincs rendben.”