„Látnunk kell a miniszterelnököt, és azt is, hogy sokan követik”

Németh Péter
2026. 03. 01. 6:57
Németh Péter, Népszava: „Egyértelműen: nem. Számomra pusztán az a meglepő, hogy háborús veszélyhelyzet esetén menyire indokolt elhúzni egy osztrák szállodába, vagy éppen ultizni úgy, hogy arról ország-világ értesüljön. Jó, jó, emlékszem, hogy hajdanán, még '56-ban a Szilas Bandiék is ultiztak lenn, a pincében, miközben a házunk előtt szovjet tankok húztak el, szóval tényleges háborús – forradalmi helyzetben sem húzza be a az ember fülét-farkát, voltaképpen teljesen normális, ha egy étteremben, kamerák jelenlétében DPK-t alapít, piros ulti bemondása közben. Csak azt nem értem, ha már digitális kör, miért nem online játszottak, azt is megzenésíthette volna a házi-bulvár lappá előlépett Blikk, illetve, ha ez pusztán egy poén, akkor miért pont a miniszterelnök csinál viccet a digitális polgári körökből. Hova tűnt a dolog komolysága? Illetve az talán sosem volt; a digitális körök, immár hónapok óta fizikai találkozókat szerveznek, folyamatosan azt akarják bizonyítani, hogy sokan vannak egyszerre, ugyanazon a helyen. Persze az ultiasztal – asztalok, mert ahogy láttam több asztal volt – tökéletesen megfelel ennek; látnunk kell a miniszterelnököt, és azt is, hogy sokan követik.” 


 

