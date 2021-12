A felmérésben résztvevők 21 százaléka szerint a migránsokat be lehet engedni, de csak akkor, ha más európai uniós országok is hajlandóak erre. 18 százalékuk pedig csak olyan menedékkérőket engedne be, akik háborús országból érkeztek.

A válaszadók legnagyobb része, 45 százaléka egyáltalán nem támogatja, hogy Fehéroroszországból menedékkérők érkezzenek Németországba, akiknek csak utólag ellenőrzik jogosultságát a menedékjogra.

Borítókép: Iraki migránsok várakoznak a minszki nemzeti repülőtéren 2021. november 25-én. (Fotó: MTI/EPA/BELTA/Ramil Naszibulin)