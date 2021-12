Börtön fenyegetheti azt, aki nem akar védőoltást Ausztriában

Kiszivárogtak a kötelező oltásokra vonatkozó és véglegesítés alatt álló Covid–19 elleni oltásvédelmi törvénytervezet részletei Ausztriában. A Die Presse napilap tudomására jutott információk szerint a februártól életbe lépő oltási kötelezettségnek ismételten ellenálló osztrákok és állandó külföldi lakosok szigorú büntetésekre számíthatnak.

Az első elmulasztott oltási időpontja után az érintett személy összesen még két hivatalos felszólítást és új időpontokat kap a vakcina felvételére. A türelmi idő az utolsó felszólítás után négy hét lesz.

Amennyiben a renitens állampolgár vagy külföldi ezek után is figyelmen kívül hagyja a hatósági behívót, 3600 euró pénzbírságot vagy négy hét börtönbüntetést kap.

A bírság összege 7200 euróig növelhető azoknak az esetében, akik már legalább két alkalommal nem tettek eleget a felszólításnak. A törvényjavaslat jelenlegi paragrafusai szerint azonban senkit nem fognak erőnek erejével az oltás helyszínére hurcolni, és akarata ellenére beoltani. A kötelező oltás alól csak egészségügyi indokkal kaphatnak felmentést súlyos betegek vagy várandós nők és a tizenkét évnél fiatalabb gyermekek. A tervezet szerint az emlékeztető oltás is előírás lesz.

Az osztrák egészségügyi minisztérium feladata lesz meghatározni az oltások közötti időintervallumot, valamint az oltóanyag-kombinációkat.

A bécsi kormány dönti majd el azt is, hogy ki számít beoltottnak, illetve azok, akik már kigyógyultak a Covid–19-ből, ugyancsak a beoltottak csoportjába fognak-e tartozni.

A javaslat ma kerül az osztrák kancellár asztalárára, a véglegesítése és elfogadása után akár három évig is hatályban maradhat. Hétfőn a kabinet hangsúlyozta, hogy a tervezetet nem a szövetségi kormány készítette, s még számos nyitott kérdést kell tisztázni, így a tartalom még változhat. Meg kell hallgatni például különféle szakértőket, s be kell vonni az ellenzéket is − jelezte a kabinet.

Alexander Schallenberg osztrák kancellár másfél héttel ezelőtt jelentette be, hogy a koronavírus terjedése miatt ismételten teljes lezárást rendel el a kormány, 2022. február 1-jétől pedig kötelező lesz a védőoltás az országban.

Szembe kell néznünk a valósággal. A vírus nem megy sehova, hanem itt marad velünk, a meggyőzési kísérletek és kampányok dacára túl kevés ember adatta be eddig magának a védőoltást. Nem akarunk ötödik, hatodik és hetedik hullámot. Az egyetlen mód arra, hogy ezt az ördögi kört megszakítsuk, az az, ha növeljük a beoltottak arányát

– fogalmazott az osztrák kormány vezetője. Ausztriában a lakosság mintegy kétharmada adatta be magának a vakcina mindkét dózisát, ami az egyik legalacsonyabb arány Nyugat-Európában.

Borítókép: A koronavírus ellen kap oltást egy lány Bécsben 2021. november 15-n (Fotó: MTI/AP/Lisa Leutner)