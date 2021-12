Lapozó: Az új felsőoktatási reformok ellen tüntetnek Spanyolországban

Újabb repülőgép-hordozó és tengeralattjáró-sorozat megépítéséről állapodott meg Spanyolország és Törökország

Pedro Sánchez spanyol kormányfő és Recep Tayyip Erdogan török elnök az ankarai hetedik spanyol–török csúcstalálkozón jelentette be, hogy a két ország közötti összhang jeleként együttműködnek további haditengerészeti eszközök megalkotásában. Törökország már megépített egy, a Navantia spanyol hajógyár által tervezett rohamhajót, az Anatóliát, amelyet jövőre helyeznek üzembe. A spanyol állami hajógyárral kötött szerződésben szó volt egy második hajó megépítésének lehetőségéről is. Erdogan már akkor egyértelművé tette, hogy nagyobbat akar, mint az első, pedig már az is akkora, mint a spanyol királyi haditengerészet legnagyobbja: több mint 230 méter hosszú és 26 ezer tonnát nyom. A török elnök a találkozón kifejezte szándékát arra vonatkozóan is, hogy az új repülőgép-hordozó megépítése mellett más katonai projektekben is együtt akar működni Spanyolországgal, például egy S–80-ason alapuló új tengeralattjáró-sorozat létrehozásában. A csúcstalálkozó után kiadott nyilatkozatban megemlítenek más közös terveket is, köztük pilóta nélküli légi, szárazföldi és haditengerészeti rendszereket, valamint űrterületekkel kapcsolatos projekteket is.

Forrás: elpais.com

Metróállomásokon és bevásárlóközpontokban is osztanak oltást Milánóban

November 18-tól a negyven év feletti korosztály is regisztrálhat az emlékeztető oltás felvételére. A gyakorlatban december elején kezdődhet el a 40–59 évesek harmadik oltása. Lombardia tartomány járványügyi szakértői úgy határoztak, hogy az oltási akció gördülékenyebbé tételére a lakosság által leglátogatottabb helyeken hoznak létre oltóközpontokat. Így esett a választás a metrómegállókra, illetve a bevásárlóközpontokra, amelyek kétségtelenül a karácsonyi bevásárló időszak legforgalmasabb csomópontjai. A 2–5 év közötti gyermekek között megnövekedett fertőzések száma aggasztja a járványügyi szakembereket, hiszen számukra egyelőre nincs elérhető oltószer. A 12–15 éves korosztály 73 százaléka védett, nekik továbbra sincs szükségük regisztrációra ahhoz, hogy felvegyék a védőoltást.

Forrás: milano.corriere.it

Diáktüntetéseket tartanak csütörtökön Spanyolország több városában

Az egyetemi hallgatók a kongresszus által szerdán jóváhagyott új felsőoktatási reformok ellen emelik fel a hangjukat. Az új előírások átszínezik a még a Franco-korszakban megalkotott, 1954 óta érvényben lévő törvényeket. Bár a kormány szerint lényeges változások nem történnek, a tanulók mégis több kitételt sérelmeznek. Követelik egyebek mellett az egyetemi ösztöndíjak emelését és az új büntetési szabályok helyett alternatív megoldások létrehozását. Emellett a rektorok és dékánok megválasztásának rendszerét is átalakítanák, hogy az az általános választójog szerint történjen, tükrözve a felsőoktatási közösség valódi akaratát. A parlament szerdán fogadta el a Manuel Castells felsőoktatásért felelős miniszter által kidolgozott reformokat. A jobboldali pártok nemmel szavaztak az újításokra, de a baloldal a kis pártok támogatásával át tudta vinni a terveket a kongresszuson. Az új rendelet kimondja egyebek mellett az egyetemi rendezvények bojkottálásának tilalmát. Ha ez mégis megtörténik, az súlyos vétségnek minősül, és kitiltást von maga után csakúgy, mint a plagizálás, a kisebb hamisítások, illetve az egyetemen belül fizikai vagy szóbeli bántalmazás is.

Források: 20minutos.es, vozpopuli.com

Borítókép: Az új oktatási törvény ellen tüntető görög egyetemisták. Fotó: MTI/EPA/ANA-MPA/Jánisz Koleszidisz