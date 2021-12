Magyar mintára lassítaná a népességfogyást Szerbia

Szerbiában az átlagéletkor 43 év, és minden házaspárra 1,48 gyerek jut. Ezzel az eredménnyel az ország népessége a legöregebbek közé került a világon. A fiataloknak a fejlettebb országokba történő elköltözése tovább rontja a helyzetet. Ratko Dmitrovics családvédelmi és demográfiai miniszter hangsúlyozta, hogy

ha a népességfogyás ilyen ütemben folytatódik, akkor 2050-re Szerbiának már csak 4,5 millió lakosa lesz.

Azt is elmondta, hogy tavaly tízezerrel kevesebb házasságkötés történt, mint 2019-ben, ez pedig egyértelmű hatása a koronavírus-járványnak. Az országban növekszik a válások száma, valamint az átlagéletkor is kitolódik az első gyermek szülésénél.

Szerbia elnöke új demográfiai intézkedéseket jelentett be a napokban. Közülük az egyik, hogy

az elsőszülött után járó anyagi támogatást százezerről (314 ezer forint) háromszázezer dinárra (942 ezer forint) emelik.

A második gyerek után járó egyszeri összeg még nincs meghatározva, de azt is emelni fogják – ismertette Alekszandar Vucsics. Közölte: megállapították azokat az intézkedéseket, amelyeknek célja a születések számának ösztönzése Szerbiában.

– Lassanként eltűnik a nemzet, egyre kevesebben vagyunk

– emelte ki. Az adatok szerint a születési arányszám nem éri el a másfelet, az egyszerű szaporodáshoz viszont 2,15-re lenne szükség. – Az állam senkire sem erőlteti a gyerekvállalást, de anyagi támogatással szeretne segíteni azoknak, akik emellett döntenek, mert a gyerekek a legnagyobb értékeink – tette hozzá.

Vucsics nyomatékosította, nem hiszi azt, hogy a pénz minden problémát megold, de más programokkal is ötvözik őket. A második gyerek után két évig havi tízezer dináros (31 ezer forint) támogatást kapnak a szülők, a harmadik gyerek után pedig 12 éven át folyósítanak havi tízezer dinárt. A negyedik gyerek után 18 ezer dinár (57 ezer forint) jár havonta, tíz éven keresztül.

Az első, második és harmadik gyerek után járó egyszeri, valamint havonta folyósított pénzösszegek mellett a lakhatás támogatását, valamint az egyetemi tanulmányokat folytató fiatal szülők segítését is ismertette. Az állam a tervek szerint 10 és 20 ezer euró közötti összeggel támogatja majd a fiatal párok lakásvásárlását.

A szerb elnök szerint a magyar példából merítenek.

– A demográfia kérdése a legfontosabb politikai kérdéssé válik, és ha demográfiáról beszélünk, akkor a túlélésről beszélünk – jelentette ki a IV. Budapesti Demográfiai Csúcson Alekszandar Vucsics még szeptemberben. Vucsics elmondta, hogy a legutóbbi csúcstalálkozóból a szerb kormány nagyon sokat tanult, és több intézkedést is bevezetett, amelyeket a magyar példából merített. Elmondta azt is, hogy már láthatók ennek eredményei, de ez nem az a terület, amelyen azonnali eredmények várhatók. Azzal példálódzott, hogy ha valaki a közösségi médiában a kutyájáról oszt meg fotót, sokkal több lájkot kap, mintha a gyerekéről osztana meg felvételt. – Lehet ezen is nevetni, de szerintem egyáltalán nem vicces, hogy ebbe az irányba tartunk – fogalmazott a szerb államfő.

Borítókép: Alekszandar Vucsics szerb elnök felszólal az ENSZ 26. klímakonferenciáján Glasgow-ban 2021. november 2-án (Fotó: MTI/AP/Reuters/Hannah McKay)