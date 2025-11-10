Magyar Péter, felelőtlenség a neved!

Őrjöng a Tisza Párt elnöke, mert a bűnös felelőtlensége miatt kiszivárgott adatokat valakik használják. Feljelentéssel fenyegetőzik, a kormányt szidja, megtorlást helyez kilátásba. Ámokfutásához pedig ismét partnerre talál a dollármédia és a csatolt influenszerhad legaktívabb képviselőiben. Mielőtt hatása alá kerülnénk a tipikus bolsevik elterelő műveletnek, szögezzünk le néhány alapvető tényt.
Kétszázezer honfitársunk rábízta a legérzékenyebb adatait a zsebmessiásra, aki nem tudta azokat jogszerűen és biztonságosan kezelni, nem tudta megvédeni szimpatizánsait, aktivistáit attól, hogy nevük, lakcímük, e-mail-címük, telefonszámuk ne kerüljön illetéktelen kezekbe.
Arra biztatta mindazokat, akik politikai reménységüket belé fektették, hogy jelentkezzenek be egy kétes körülmények között fejlesztett alkalmazásba, adják meg az említett adataikat, amit majd ő a választási győzelem érdekében használ fel minden alkalommal. Hiába figyelmeztették munkatársai – akiket azóta megtagadott –, hogy az alkalmazás még nem tökéletes, nem elég biztonságos a tervezett tevékenységhez, maga Magyar Péter söpörte le az asztalról az aggodalmaskodók érveit, és ragaszkodott a mielőbbi bevezetéshez.
A felelőtlen, nemtörődöm hozzáállás következménye az lett, hogy bárki megnézheti az interneten, ha kíváncsi rá, ki a Tisza követője a lakókörnyezetében, akár fel is hívhatja, levelet írhat neki. Lássuk be, ez utóbbi sem szép dolog, mármint törvénytelen módon kiszivárgott adatokat bármilyen célra felhasználni. Péterfalvy Attila, az adatvédelmi hatóság vezetője szerint ez is bűncselekmény. De a törvénytelen felhasználás semmiképpen nem csökkenti azok felelősségét, akik a törvénytelen kezeléssel lehetővé tették az adatok nyilvánosságra kerülését, ezzel pedig az illetéktelen használatukat. A botrány első számú felelőse az alkalmazást megrendelő, a fejlesztésre és beüzemelésre utasítást adó, az adatvédelmet slendriánul kezelő Tisza Párt elnöke, aki minden egyéb kérdésben is magának vindikál minden jogot a döntéshozatalra. Ám az ezzel járó felelősséget ebben az esetben sem vállalja.