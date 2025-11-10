idezojelek
Vélemény

Magyar Péter, felelőtlenség a neved!

Kétszázezer honfitársunk rábízta a legérzékenyebb ada­tait a zsebmessiásra.

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
Cikk kép: undefined
adatszivárgásTisza Pártbűncselekmény 2025. 11. 10. 5:57

Őrjöng a Tisza Párt elnöke, mert a bűnös felelőtlensége miatt kiszivárgott adatokat valakik használják. Feljelentéssel fenyegetőzik, a kormányt szidja, megtorlást helyez kilátásba. Ámokfutásához pedig ismét partnerre talál a dollármédia és a csatolt influenszerhad legaktívabb képviselőiben. Mielőtt hatása alá kerülnénk a tipikus bolsevik elterelő műveletnek, szögezzünk le néhány alapvető tényt.

Kétszázezer honfitársunk rábízta a legérzékenyebb ada­tait a zsebmessiásra, aki nem tudta azokat jogszerűen és biztonságosan kezelni, nem tudta megvédeni szimpatizánsait, aktivistáit attól, hogy nevük, lakcímük, e-mail-címük, telefonszámuk ne kerüljön illetéktelen kezekbe. 

Arra biztatta mindazokat, akik politikai reménységüket belé fektették, hogy jelentkezzenek be egy kétes körülmények között fejlesztett alkalmazásba, adják meg az említett adataikat, amit majd ő a választási győzelem érdekében használ fel minden alkalommal. ­Hiába figyelmeztették munkatársai – akiket azóta megtagadott –, hogy az alkalmazás még nem tökéletes, nem elég biztonságos a tervezett tevékenységhez, maga Magyar Péter söpörte le az asztalról az aggodalmaskodók érveit, és ragaszkodott a mielőbbi bevezetéshez.

A felelőtlen, nemtörődöm hozzáállás következménye az lett, hogy bárki megnézheti az interneten, ha kíváncsi rá, ki a Tisza követője a lakókörnyezetében, akár fel is hívhatja, levelet írhat neki. Lássuk be, ez utóbbi sem szép dolog, mármint törvénytelen módon kiszivárgott adatokat bármilyen célra felhasználni. Péterfalvy Attila, az adatvédelmi hatóság vezetője szerint ez is bűncselekmény. De a törvénytelen felhasználás semmiképpen nem csökkenti azok felelősségét, akik a törvénytelen kezeléssel lehetővé tették az adatok nyilvánosságra kerülését, ezzel pedig az illetéktelen használatukat. A botrány első számú felelőse az alkalmazást megrendelő, a fejlesztésre és beüzemelésre utasítást adó, az adatvédelmet slendriánul kezelő Tisza Párt elnöke, aki minden egyéb kérdésben is magának vindikál minden jogot a döntéshozatalra. Ám az ezzel járó felelősséget ebben az esetben sem vállalja.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Amikor minden idők legsúlyosabb adatszivárgásának minősítették szakértők az esetet, ami miatt Orbán Viktor elrendelte a legszigorúbb vizsgálatot, Magyar Péter szokásához híven megpróbálta az egész botrányt a kormányra kenni. Azt mondta, nevetséges, hogy az a miniszterelnök rendel el vizsgálatot az ügyben, aki megrendelte, és akinek titkosszolgálata lopta el az adatokat. Odáig vetemedett, hogy azt állította, a kormányfő rátámadt a nemzetre, amikor kétszázezer választópolgár adatait szabad prédává tette a bűnözők számára csak azért, hogy akadályozza a Tisza választási felkészülését. Közölte azt is, nem működik együtt a vizsgálatot végző bábszervezetekkel.

Ismét az történik tehát, mint már annyiszor, hogy a karcsúsított méregzsák elkövet egy törvénytelenséget, amiért nem elég, hogy nem vállalja a felelősséget, hanem megpróbálja másra fogni az általa elkövetett bűnöket. 

Gyomorforgató, hogy a szolgálatába szegődött csahos sajtó és influenszerhad már ott tart a történet átkeretezésében, hogy nem a Tisza adatszivárgási botrányát látjuk a szemünk előtt, hanem a kormány adatlopását. Dörzsölheti mindenki a szemét, ha vissza akar térni a valóságba.

Annak érdekében, hogy lássuk a történtek igazi súlyát, érdemes belegondolni még néhány ténybe. Bár a mentelmi joga mögé bújt telefontolvaj tagadja, de teljesen egyértelmű, hogy ukránok is részt vettek a szivárgó alkalmazás fejlesztésében, majd üzemeltetésében is. Az egyik teljes hozzáféréssel rendelkező ukrán informatikus egy olyan ukrán cégnél dolgozik, amelyik az oroszokkal harcoló hadseregnek is beszállítója. Velük szemben még annyi jóindulat sem él a magyarok többségében, hogy csupán vétkes felelőtlenséget feltételezzünk az adatszivárgás mögött. Szakértők elmondták, hogy akár szándékosan is hagyhattak egy kiskaput a rendszerben, majd jó lesz valamire alapon. A baj csak az, hogy ezen keresztül egy hozzáértő idegen ugyanúgy bejuthatott, mint a fejlesztők.

És itt jön a történet dermesztő része. Mert volt olyan honfitársunk, aki pénzügyi műveleteket is végzett az alkalmazáson keresztül, vagyis bankszámlaadatait is megadta. 

Márpedig a magyarországi banki csalások legjelentősebb részét ukrán hekkerek követik el. Az online törvénytelenségek több mint nyolcvan százalékát ukrán bűnözői csoportokhoz kötötték a bankszektorban. Belegondolni is rossz, hogy a választási küzdelem külföldi befolyásolása mellett még meg is lophatják azokat, akik minden reménységüket egy semmihez nem értő, mindenre alkalmatlan politikai kalandor által vezetett pártba fektették. Legyinthetnénk, hogy legyen ez az ő bajuk, miért hagyták magukat félrevezetni. De bele kell gondolnunk még időben abba, hogyan védené meg az országot az az ember, aki a legközvetlenebb támogatóinak adatait sem volt képes biztonságosan kezelni.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekvilágkormány

Az Agenda 2030 zsarnokságot jelent

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekWashington

Narancssárga nyakkendőben

Ágoston Balázs avatarja
Ágoston Balázs
idezojelekpuccskísérlet

Szerbiában puccskísérlet zajlik

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekmagyarság

Tisza-csatlós RMDSZ-t álmodnak

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Ménes Márta
idezojelekLégrádi Gergely

Ez a kötet éppen annyi, amennyi akar lenni, és ez épp eggyel kevesebb, mint amennyire az olvasó vágyik

Ménes Márta avatarja

Amikor a tudatosság elvesz az élményből.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu