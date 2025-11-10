Magyar Péter, felelőtlenség a neved!

Amikor minden idők legsúlyosabb adatszivárgásának minősítették szakértők az esetet, ami miatt Orbán Viktor elrendelte a legszigorúbb vizsgálatot, Magyar Péter szokásához híven megpróbálta az egész botrányt a kormányra kenni. Azt mondta, nevetséges, hogy az a miniszterelnök rendel el vizsgálatot az ügyben, aki megrendelte, és akinek titkosszolgálata lopta el az adatokat. Odáig vetemedett, hogy azt állította, a kormányfő rátámadt a nemzetre, amikor kétszázezer választópolgár adatait szabad prédává tette a bűnözők számára csak azért, hogy akadályozza a Tisza választási felkészülését. Közölte azt is, nem működik együtt a vizsgálatot végző bábszervezetekkel.

Ismét az történik tehát, mint már annyiszor, hogy a karcsúsított méregzsák elkövet egy törvénytelenséget, amiért nem elég, hogy nem vállalja a felelősséget, hanem megpróbálja másra fogni az általa elkövetett bűnöket.

Gyomorforgató, hogy a szolgálatába szegődött csahos sajtó és influenszerhad már ott tart a történet átkeretezésében, hogy nem a Tisza adatszivárgási botrányát látjuk a szemünk előtt, hanem a kormány adatlopását. Dörzsölheti mindenki a szemét, ha vissza akar térni a valóságba.

Annak érdekében, hogy lássuk a történtek igazi súlyát, érdemes belegondolni még néhány ténybe. Bár a mentelmi joga mögé bújt telefontolvaj tagadja, de teljesen egyértelmű, hogy ukránok is részt vettek a szivárgó alkalmazás fejlesztésében, majd üzemeltetésében is. Az egyik teljes hozzáféréssel rendelkező ukrán informatikus egy olyan ukrán cégnél dolgozik, amelyik az oroszokkal harcoló hadseregnek is beszállítója. Velük szemben még annyi jóindulat sem él a magyarok többségében, hogy csupán vétkes felelőtlenséget feltételezzünk az adatszivárgás mögött. Szakértők elmondták, hogy akár szándékosan is hagyhattak egy kiskaput a rendszerben, majd jó lesz valamire alapon. A baj csak az, hogy ezen keresztül egy hozzáértő idegen ugyanúgy bejuthatott, mint a fejlesztők.

És itt jön a történet dermesztő része. Mert volt olyan honfitársunk, aki pénzügyi műveleteket is végzett az alkalmazáson keresztül, vagyis bankszámlaadatait is megadta.

Márpedig a magyarországi banki csalások legjelentősebb részét ukrán hekkerek követik el. Az online törvénytelenségek több mint nyolcvan százalékát ukrán bűnözői csoportokhoz kötötték a bankszektorban. Belegondolni is rossz, hogy a választási küzdelem külföldi befolyásolása mellett még meg is lophatják azokat, akik minden reménységüket egy semmihez nem értő, mindenre alkalmatlan politikai kalandor által vezetett pártba fektették. Legyinthetnénk, hogy legyen ez az ő bajuk, miért hagyták magukat félrevezetni. De bele kell gondolnunk még időben abba, hogyan védené meg az országot az az ember, aki a legközvetlenebb támogatóinak adatait sem volt képes biztonságosan kezelni.