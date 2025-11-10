Szijjártó Péter: A Trump–Orbán-megállapodás eredménye, hogy nem emelkednek az energiaárak Magyarországon + videó

A tárcavezetőt arról kérdeztük elsőként, mit jelent a valóságban és a gyakorlatban az, hogy elérkezett az amerikai–magyar kapcsolatok aranykora . – Eleve egy minőségileg más helyzet van, mint mondjuk egy évvel ezelőtt, amikor az akkori amerikai kormányzat ellenségként tekintett ránk. Emlékezhetünk, hogy számos, Magyarországnak kárt okozó intézkedést hoztak direkt, nem véletlenül, hogy a kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodást felmondták. Számos nemzetközi szervezetben folyamatosan velünk ellentétes álláspontot képviseltek, blokkolták a hadiipari szállításokat Magyarország irányába, kivágtak minket a vízummentességi rendszerükből, politikai szankciókat léptettek életbe velünk szemben. A Biden-kormány miatt jó pár hónapig nem tudtunk haladni a paksi beruházással – fogalmazott a Magyar Nemzetnek adott interjúban Szijjártó Péter.

Orbán Viktor és Szijjártó Péter Washingtonban Forrás: MTI

Donald Trump barátként tekint Orbán Viktorra

A tárcavezető arra is felhívta a figyelmet, hogy az amerikai fél hozzáállása jelenleg teljesen más, mint korábban.



– Most minőségileg más a helyzet, mert az Egyesült Államok elnöke Orbán Viktort a barátjaként kezeli, Magyarországot, a magyar embereket tiszteli, és ennek megfelelően áll hozzánk. És ennek vannak most már gyakorlati haszna itt. Hogyha nem tudta volna Orbán Viktor elérni azt, hogy az amerikai energiaszankciók alól mentességet kapjunk, akkor az évente körülbelül hatszázmilliárd forinttal növelte volna meg az energiaköltségeket. Ez azt jelenti, hogy a magyar családok kétszer-háromszor annyit kellene, hogy fizessenek a rezsire, mint most. Ez egy akut kérdés volt, mert november 21-én lépnek életbe az amerikai energiaszankciók. Tehát gyakorlatilag a családok decemberi energiaszámlája karácsony környékén kétszer-háromszor annyi lett volna, mint így normálisan. Úgyhogy ha mást nem, ez már az aranykor beköszöntét jelenti.

Szijjártó Péter két további fontos dolgot is kiemelt.

– A Trump–Orbán-megállapodásnak köszönhetően nem nőnek az energiaárak Magyarországon. A másik, hogy a gazdaság még az év végéig százmilliárd forintnyi amerikai beruházást fogunk bejelenteni Magyarországon. Jövő héten már kezdjük is: százmilliárd forint, ezres nagyságrendben új munkahelyek, kifejezetten magas hozzáadott értékű szektorokban, elektronika, orvosi műszerek, informatika. Hozzátette: – Abban is megállapodtunk, hogy a nukleáris energiában együttműködünk, az meg a jövő. Tehát a világ, így ezen belül Magyarország áramigénye is drámai mértékben nőni fog. Hiszen a közlekedés átáll elektromos alapokra, a hűtési-fűtési rendszereket a klímaváltozás miatt egyre nagyobb mértékben kell használni. És a mesterséges intelligencia, ahogy utat tör magának, egy csomó adatközpont létre fog jönni, ezek meg gyakorlatilag zabálják az energiát. Egy olyan ország, mint Magyarország, ahol nincs olaj, földgáz, szél meg hegyek, hogy lezúduljon a víz, a növekedő áramigényt biztonságosan, olcsón és a környezetet kímélő módon csak a nukleáris energiával tudja előállítani. Ezért fontos, hogy a legfejlettebb amerikai technológiákat megkapjuk.