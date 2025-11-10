Decemberre kerülhet célsávba az infláció

A KSH a héten három adatot közöl. Ezek közül messze a legfontosabb a kedden megjelenő októberi inflációs adat – hívta fel a figyelmet Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza. Emlékeztetett, az elmúlt három hónapban a magyar infláció 4,3 százalékon stagnált – ez nem egy nagyon magas szint, de a jegybanki célsávon kívül van, illetve fontos hozzátenni azt is, hogy a viszonylag alacsony inflációban nagy szerepe van az árréscsökkentésnek is. Az árréscsökkentések és kormányzati megállapodások nélkül a magyar pénzromlás a mostaninál nagyjából másfél százalékponttal magasabb lenne – ez pedig már akadálya a monetáris politika lazításának.

Októberben az infláció továbbra is az előző háromhavi szint körül alakulhatott,

majd decemberre várakozásom szerint visszamegy a célsávba, és a jövő év első részében akár a jegybanki célt is elérheti.

Az árréscsökkentés nélkül az infláció másfél százalékponttal magasabb lenne, de ebben a távközlési szektorral között megállapodás és a gyógyszertári megállapodás is beletartozik

Fotó: Vémi Zoltán

Csütörtökön a szeptemberi ipari termelési adatok második becslését ismerhetjük meg.

Pénteken az építőipar szeptemberi adatait közli a KSH. Augusztusban az ágazat egy váratlan visszaesést szenvedett el: havi alapon 11,4, míg éves összevetésben 15,2 százalékkal csökkent az ágazat teljesítménye. A váratlan és nehezen magyarázható visszaesést követően kiderülhet, hogy ez egy egyszeri kimaradás volt-e, esetleg az így kimaradt termelést is bepótolta az ágazat – emelte ki Regős Gábor.

Hétfőn közli a Nemzetgazdasági Minisztérium az államháztartás október végi helyzetéről szóló gyorstájékoztatóját. Szeptemberben az államháztartás hiánya magasan alakult: 203 milliárd forint volt a szeptemberi deficit, aminél magasabb csak egyszer fordult elő az elmúlt 25 évben. Ezzel az első kilenc hónapban az eredeti hiánycél nyolcvan, míg a megemelt hiánycél 69 százalékát sikerült elérni.

Az MNB e heti adatközlései közül a pénteken megjelenő szeptemberi fizetésimérleg-adatokat emelte ki a vezető közgazdász. Augusztusban a folyó fizetési mérleg 364,8 millió eurós többletet ért el a 241,3 millió eurós augusztusi szufficitet követően. A javulás az elsődleges jövedelmek kisebb hiányából fakad, miközben az áruk külkereskedelmének egyenlege mindkét hónapban negatív, a szolgáltatásoké pedig pozitív volt.