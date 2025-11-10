Ez a kötet éppen annyi, amennyi akar lenni, és ez épp eggyel kevesebb, mint amennyire az olvasó vágyik

Légrádi Gergely Éppen annyi című novelláskötete az elmúlt hét évben született írásainak esszenciáját tartalmazza, ötször nyolc írás, egyik sem hosszabb néhány oldalnál, kettő közülük csupán egyetlen mondat. Egy adott fejezetben a születéstől a halálig lineáris sorrendben követik egymást a rövidprózák, miközben az elbeszélői szólamok és a szereplők élethelyzetei áttűnnek egymáson. A koncepciózus szövegépítés, a párhuzamos narratívák, idősíkok közötti átjárhatóságot biztosító elbeszéléstechnikai bravúrok, a szövegdinamikát, belső zeneiséget megadó ritmusosság nagyfokú szerzői tudatosságot feltételeznek.

Légrádi Gergely ambiciózus, jól megkonstruált kötettel jelentkezett (Fotó: Légrádi Gergely)

Mint azt Légrádi egy interjúban elmondta: „Szerkesztőmmel törekedtünk arra, hogy a novellák színei, hangjai, témái és megszólalásai megmutassák, mit is tudok ebben a műfajban.” Ez kétségtelenül sikerült, talán túlságosan is. Mert míg a szerzőre bevallottan nagy hatást gyakorló Háy János írásművészetében a tárgyilagosság, a kíméletlen pontosság, a nyers, földszagú valóságábrázolás (a létről, halálról, elmúlásról, szerelemről, házasságról, társas magányról való elmélkedések) szinte minden esetben empátiát szül, addig az Éppen ennyiben a túlbeszéltség kikerülésének vágya olyannyira erőteljes és direkt, hogy már-már széttöri az olvasói percepciót. Ha pedig a befogadó azon kapja magát, hogy a mívesség elviszi a fókuszt, akkor az esztétikai élmény torzul, diszkomfort érzet alakul ki benne.

Pedig Légrádi jó megfigyelő, közeli, emberi történeteket, ismerős szituációkat skiccel fel, kimerevített pillanatokat mutat meg novelláiban, egy-egy képbe sorsok préselődnek, érezzük a mondatok súlyát. Ott áll a szereplői mögött, képes a részvét, az együttérzés megteremtésére. E kis etűdöket az idő múlásának, megélésének, érzékelésének központisága fűzi össze, a gyerekkortól a halálig zakatolunk oda-vissza, megadott tempóban. A ritmika, különösképp a feszültséget indukáló szünetek működnek a szövegben, a zeneiséget fokozandó, a rövidprózákhoz tartozik egy QR-kóddal beolvasható zenei jegyzék is, amelyet Zsoldos Dávid zongoraművész és zenetörténész állított össze. A két művészeti formanyelv összekapcsolása jó ötlet, hozzáadhat az olvasásélményhez, akár át is keretezheti a szövegeket.