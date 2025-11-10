idezojelek
A mélyállam háborúja a világ ellen

Donald Trump egy évvel ezelőtt, november 5-én nyerte meg az elnökválasztást.

Pap Krisztián
Az amerikai mélyállam, a hírhedt deep state kifejezetten amerikai jelenség, egy olyan háttérhatalom, amelyet a második világháború hívott életre. Idővel a mélyállam szükségszerűen eltorzította a köztársasági alapértékeket, emiatt is van nehéz helyzetben Donald Trump, aki egy éve, november 5-én nyerte meg az elnökválasztást.

A második világháború során az Egyesült Államokban hatalmas hadiipari vállalatok jöttek létre, csakhogy a háború végével a gyorsan jött profit megszűnt, és ezt a Wall Street urai nehezen élték meg. Hasonló válságon ment keresztül a hírszerzés, az OSS (Stratégiai Szolgálatok Hivatala), amelyet Harry Truman elnök már 1945 szeptemberében feloszlatott, mert tudta, hogy egy globális hírszerző szolgálat arra az országra jelent fenyegetést, amely létrehozta. Az OSS vezetése eleve az amerikai elitből lett toborozva, a Wall Street-i ügyvédek, bankárok, vállalkozók fiaiból, és ezt az elitjelleget a későbbiekben is megtartották, amikor 1947-ben létrejött a CIA (Központi Hírszerző Ügynökség). 

A szélnek eresztett hírszerző tisztek és az amerikai politikus-vállalkozó réteg egy új játékot talált ki, az állítsuk meg a kommunista világ-összeesküvést címűt. Miközben a Szovjet­unió elérte a stratégiai céljait, és az orosz expanzió leállt, a fiatal és ereje teljében lévő USA számára csak akkor jött el a vágyott felemelkedés. A hidegháború megindulásával Allen Dulles volt az, aki egy olyan hálót szőtt a CIA köré, amely kiterjedt a könyvkiadásra, a fősodratú újságokra, a filmiparra, és azokat a birodalmi törekvések szolgálatába állította. 

Allen Dulles maga volt a mélyállam, az ő halála után ez a kapcsolati háló önjáróvá vált. A mélyállamot nehéz láthatóvá tenni, mert a politikum mögött álló bizottságok és agytrösztök hozzák a stratégiai döntéseket. 

Amikor Dulles 1953-ban átvette az ügynökség irányítását, az már teljes fordulatszámon működött, és kiépült a háttérhatalom szervezeti egysége. Mivel testvére, John Foster ­Dulles külügyminiszter lett szintén 1953-ban, akkor az amerikai demokrácia átváltott birodalmi üzemmódra, amellyel kialakult egy örökös háborúra alapozott hadiipari komplexum.

Elég csak két példát megemlíteni az igen gyorsan kiépülő mélyállam működésére: 1953-ban Irán és 1954-ben Guatemala bedöntése.

Iránban 1953-ban a demokratikusan megválasztott Mohammad Moszaddeg miniszterelnököt államcsínnyel eltávolították a hatalomból, és Reza Pahlavit helyezték vissza a trónra. Amikor Moszaddeg 1952-ben államosította a brit tulajdonú Angol–Iráni Olajtársaságot, azzal aláírta a végrendeletét. Irán az olajbevétel révén ledobhatta volna a brit gyámságot és elérhette volna gazdasági és politikai függetlenségét. A világ akkori legnagyobb olajkészletéről volt szó! Aztán a CIA és a brit MI6 közös akciójával megbuktatták az amúgy rendkívül népszerű Moszaddeget, vagyis az országot teljesen letérítették a polgári fejlődés útjáról.
A latin-amerikai országokban a United Fruit nevű amerikai nagyvállalat polipként uralta a gazdasági életet és ezáltal a politikai rendszert. 

A nagyvállalatnak stratégiai jelentőséget tulajdonítottak az amerikai hegemónia szempontjából, és nem tűrték, hogy az állam megvásárolja a vállalat parlagon hagyott földjeit. Ezért John F. Dulles külügyminiszter folyamatosan kommunizmussal és szovjet behatolással vádolta a demokratikusan megválasztott Jacobo Árbenz-kormányt, amelynek az lett a vége, hogy a CIA pszichológiai hadviseléssel és lefizetett tábornokok segítségével megbuktatta az Árbenz-kormányt, véres polgárháborúba döntve a kis országot. A politikai szlogenek mögött mindig az amerikai gazdasági érdekek kiterjesztése, megtartása állt, és persze a demokrácia védelme.

Az előző elnök, Joe Biden katolikus, de a kenyai Barack Obamát is nehéz lenne angolszásznak mondani, 

mégis mindketten a mélyállam emberei.

A vallás és az etnikum helyett felerősödött, hogy az elit a keleti parti (Ivy League, Seven Sisters stb.) egyetemekről kerüljön ki. A Wall Street magáévá tette, hogy mellékes az etnikum és a vallás, a lényeg, hogy az elvárásokat teljesítsék.

Az USA gazdasági és alkotmányos élete az 1960-as évek óta reformra szorult, ezt ismerte fel John F. Kennedy elnök, aki átfogó reformot akart végrehajtani, és emiatt is ölték meg. Mert irgalmatlanul nehéz egy öncélú gazdasági érdekszövetség ellen fellépni, amely a profiton kívül nem törődik a társadalmi szükségszerűségekkel. Az ír katolikus Kennedyeket nem is fogadta be ez a hatalmi elit, viszont Donald Trump sem tud egyenesen nekimenni a mélyállam legfontosabb erejének, a katonai-ipari komplexumnak. Egyértelmű, hogy ez egy nehéz és hosszadalmas folyamat, amely alkotmányos változtatásokat is jelent. A szándékot bizonyítja a CIA fedőszerveinek, mint a USAID és a kevésbé ismert, de veszélyesebb NED (Nemzeti Demokrácia Alapítvány) kivéreztetése.

A deep state soha nem örült az Európai Unió létrejöttének, főleg akkor nem, amikor az terjeszkedni kezdett a volt szovjet szatellitállamok irányába, amivel egyszeriben riválisává vált az Egyesült Államoknak. Az amerikai mélyállamnak nem maradt más lehetősége, mint belülről szétzülleszteni az EU-t, amihez megfelelő segítőkre talált a brüsszeli politikusokban, a nemzetközi hálózat tagjaiban.

Innen nézve az ukrán állam felforgatása, az illegális migránsok millióinak Európába irányítása és az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantása nem más, mint az EU káoszba döntése és gazdasági lezüllesztése, ami ellen az EU csúcsvezetői látha­tóan semmit sem tesznek. 

Az EU vezetői ténylegesen az amerikai mélyállam elvárásait hajtják végre, miközben az oroszokra mutogatnak. Pont mint Guatemala esetében!

Az 1990-es évek voltak a vízválasztók a titkos háttérhatalom és a társadalom közötti ellentét felerősödéséhez. Volt CIA-s emberek kezdtek kritikákat megfogalmazni ennek a hatalmi gyűrűnek a káros voltáról, mint Chalmers Ashby Johnson ­(­1931–2010) politológus professzor, koreai veterán, aki 1967 és 1972 között a CIA tanácsadója volt. Chalmers az elsők között használta a katonai birodalom kifejezést, és négy könyvet írt a témában. Ő is elismeri, hogy a Pentagon hozta a döntéseket a külföldi szerepvállalásokról, a mindenkori elnök pedig gépiesen jóváhagyta azokat, kihagyva a kongresszust, miközben a nagyvállalatok igazgatóságában ott ülnek a nyugalmazott tábornokok.

Ennek a militarizmusnak lett az eredménye a katonai beavatkozás szerte a világban (Vietnám, Grenada, Szomália, Irak, Afganisztán stb.), a fokozódó nemzetközi terrorizmus, az alapvető demokratikus értékek megszűnése, az amerikai gazdaság hanyatlása. 

Obama nevéhez köthető a neomarxista woke-mozgalom elterjesztése, amely céljának a köztársaság alapértékeinek a felszámolását tűzte ki. Biden elnöksége alatt a helyzet odáig fajult, hogy az ország a polgárháború szélére sodródott.

Ezt a folyamatot próbálja most Donald Trump megállítani. Trump hatalomra kerülése, akit a választási kampányban kis híján meg­gyilkoltak, a mélyállam elleni lázadás eredménye.

A szerző író, újságíró

