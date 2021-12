Romániában lazításokat javasolt az operatív törzs

Feloldanák Romániában a koronavírus-járvány megfékezése érdekében korábban elrendelt korlátozások egy részét a védettséggel rendelkezők számára, miután a negyedik hullám októberi tetőzése óta jelentősen visszaesett a napi esetszám, és a kórházakra nehezedő nyomás is enyhült.

Az országos járványügyi operatív törzs (CNSU) pénteki határozatában részletezi a javasolt lazításokat, amelyek akkor lépnek hatályba, ha kormányhatározattal erősítik meg őket. Egyebek mellett feloldanák a sportesemények látogatásának tilalmát: ezeken a lelátók kapacitásának 30 százalékát kihasználva vehet részt a – beoltottságot vagy a fertőzésből az utóbbi fél évben történt kigyógyulást tanúsító – zöld igazolvánnyal rendelkező közönség. Hasonló kapacitáskorlátozások mellett újraindulhatnak a tanfolyamok, kulturális előadások is, és szabadtéri rendezvényeket is lehet majd tartani legfeljebb ezer, zöld igazolvánnyal rendelkező résztvevővel.

Külön rendelkezéseket javasolt a CNSU a december elsejei nemzeti ünnepre: a katonai parádék legfeljebb egy órásak lehetnek, és a közönség létszáma Bukarestben nem haladhatja meg a 400-at, megyeszékhelyeken a 200-at. Kiegészítették azt a rendelkezést is, amely előírta, hogy csak azokban az iskolákban járhatnak be a diákok az órákra, ahol a pedagógusok legalább 60 százaléka beoltatta magát. Hétfőtől az átoltottságtól függetlenül jelenléti oktatásra lehet áttérni azon az 1700 településen is, ahol az utóbbi két hétben a lakosság kevesebb mint 3 ezrelékénél mutatták ki a koronavírus-fertőzést.

Az oktatási minisztérium pénteken a diákok rendszeres koronavírus-szűrésének módjáról is határozatot fogadott el: ennek értelmében minden hétfőn és csütörtökön nyálmintán alapuló antigén gyorstesztet végeznek a diákokon, hogy kiszűrjék a fertőzésgyanús eseteket. A tesztelést az egészségügyi személyzet, a kijelölt felelősök felügyelete alatt az osztálytermekben vagy otthon, szülői felügyelet mellett végzik. A szaktárca által megrendelt gyorstesztek várhatóan jövő héten érkeznek meg az iskolákba.

A stratégiai kommunikációs törzs (GCS) pénteki jelentése szerint az utóbbi napon 2889 új fertőzöttet diagnosztizáltak, ami valamivel több mint fele az utóbbi két hét átlagának. A halálozásoknál is folytatódott a csökkenő tendencia: az utóbbi 24 órában 254 nyilvántartásba vett koronavírusos beteg hunyt el, ami húsz százalékkal marad el a kéthetes mozgóátlagtól. A kórházakban ápolt fertőzöttek száma másfél hónapja először esett 12 ezer alá pénteken, míg a negyedik hullám tetőzésekor, egy hónappal korábban a 20 ezret is meghaladta. Megszűnt a helyhiány az intenzív terápián is, immár csaknem 50 szabad ágy van országszerte a Covid-kórházak intenzív osztályain, ahol pénteken 1604 súlyos állapotban lévő koronavírusos beteget ápoltak.

Borítókép: az egészségügyi dolgozók felírják nevüket és beosztásukat a védőruhájukra, miközben egy másik Covid-betegnek nyújt segítséget a bukaresti Pneumophysiology Institute Prof Dr Marius Nasta mobil intenzív osztályán 2021. október 7-én ( Fotó: Daniel Mihailescu/AFP)