A chilei parlament elfogadta az azonos neműek házasságát

Gyorstesztelést kérnek a skótoktól, ha kilépnek az otthonukból

Skócia első minisztere, Nicola Sturgeon kedden arra szólította fel honfitársait, hogy végezzenek magukon Covid–19-gyorsteszte-t minden alkalommal, amikor elhagyják otthonukat és közösségbe mennek.

Sturgeon elképzelése szerint a folyamatos tesztelést mindenkinek el kellene végeznie magán, mielőtt munkába indul, családi vagy baráti látogatásra megy, vagy vendéglátóhelyre, illetve bevásárolni készül. A skót miniszter kifejtette, hogy ő maga is minden reggel elvégzi a vizsgálatot, mielőtt elhagyná otthonát. A porosz drillt idéző és az önkéntes fegyelmet sürgető Sturgeon lakásába karácsonykor csak negatív teszteredmény felmutatásával léphetnek majd be saját vendégei is, értesülhettek az érintettek kedden a brit médiából.

A skót hatóságok már korábban figyelmeztetést adtak ki: ha tovább emelkedik a napi új fertőzések száma, ismét komoly korlátozásokkal kell majd számolni akár a karácsonyi időszakban is. Skóciában eddig 99 olyan fertőzöttet regisztráltak, akik már az omikron variánst hordozzák.

Forrás: rt.com

Lengyelország nem küldheti vissza Fehéroroszországba a migránsokat

Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) hétfőn hirdetett határozatot a Fehéroroszországból Lengyelországba átszökött migránsok ügyében. Ítéletében a bíróság kijelenti, hogy Lengyelország részéről jogsértő lenne Fehéroroszországba visszatoloncolni a már lengyel területen tartózkodó migránsokat.

Az EJEB-hez augusztus 20-a és december 3-a között összesen 47 kérvényt nyújtottak be 198 migráns nevében. Beadványaikban a Lengyelországba illegális határátlépéssel behatoló migránsok arra kérik az Emberi Jogok Európai Bíróságát, hogy tiltsa meg a lengyel kormánynak a kitoloncolásukat. Keresetükben az élethez való jogukra, valamint az embertelen, az életüket veszélyeztető fehérorosz bánásmódra hivatkoznak, ezért nemzetközi jogi védelmet kérnek. Az EJEB a 47 kérvény közül 43 esetben adott helyt a kérelmezőknek: a már lengyel területen tartózkodók visszatoloncolása Fehéroroszországba az európai törvényszék ítélete szerint jogsértő lenne. A testület indoklásában az áll, hogy az ítélőszék figyelembe vette a migránsok állítását, amely szerint visszaküldésük esetén – saját hazájukba vagy Fehéroroszországba – valóban életveszélyben lennének.

Forrás: rt.com

A chilei parlament elfogadta az azonos neműek házasságát

A chilei parlament alsó- és felsőháza is nagy többséggel elfogadta az azonos neműek házasságára vonatkozó törvényjavaslatot. A dokumentum korábbi változata november közepén már szintén zöld utat kapott a parlament mindkét kamarájától, azonban a szenátus akkor még pontosításokat kért a javaslaton dolgozó parlamenti bizottságtól. A véglegesített tervezetet a chilei parlament végül kedden szavazta meg.

Az új törvény jövőre lép életbe, a konzervatív elnök, Sebastián Piñera márciusi távozására következő 90 nap után. Ezután a homoszexuális párok összeházasodhatnak és gyermekeket is örökbe fogadhatnak.

A melegházasság engedélyezésével – amelynek javaslata először 2017-ben került a chilei törvényalkotók elé – a dél-amerikai ország felzárkózik ahhoz a hozzávetőleg harminc országhoz a világban, ahol ugyancsak engedélyezett az azonos neműek házassága.

Forrás: francetvinfo.fr

Borítókép: Chile (Fotó: Pexels)