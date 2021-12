Babiš ellen néhány napja merényletet kíséreltek meg

Egészen bizarr hangulatú videó jelent meg tegnap Andrej Babiš közöségi oldalán. A leköszönő cseh miniszterelnök nemrégiben kérdezz-felelek rovatot indított, amelynek aktuális részében, reagálva a kormánya járványintézkedéseit ért kritikákra, mellékesen elárulta,

pár napja egy férfi meg akarta őt gyilkolni.

Az egészben a legfurcsább, hogy a távozó kormányfő nem is kerített túl nagy feneket a dolognak. A miniszterelnök a rá jellemző sztoikus nyugalommal osztotta ki az őt kritizáló férfit. Éppen a bírálatra reagálva jegyezte meg, hogy nem ez az első komoly kritika, amit a járványszkeptikusoktól kap, hiszen tegnap is jött egy ilyen harcos – mondta (valójában az eset november 24-én történt, a videó pedig csütörtökön jelent meg), miközben felmutatott egy kinyomtatott, kést és pisztolyt is ábrázoló fotót. Babiš szerint a kormányőrök a hivatal portáján tartóztatták fel a férfit, nem sokon múlt, hogy bejusson az épületbe. Cseh sajtóértesülések szerint azt mondta, hogy személyesen szeretné átadni egy hivatalnoknak a nála lévő levelet. Mikor közölték vele, hogy erre nincs mód, hirtelen agresszívvá vált és ordibálni kezdett a portásokkal. Amikor megpróbálták kitessékelni az épületből, fegyvert rántott. A kormányőrök ezt követően vették őrizetbe. Babiš arra nem tért ki, pontosan miből gondolják, hogy a férfi a járványintézkedésekkel való elégedetlensége miatt akart volna végezni vele.

A miniszterelnököt egyébként láthatóan nem különösebben rendítette meg az eset, sőt az általa elmondottak alapján úgy tűnik, inkább PR-lehetőségként, semmint valós veszélyként kezeli az ügyet. A videóban is alig fél percet szentelt az egésznek, inkább arra helyezte a hangsúlyt, hogy saját eredményeit, illetve az oltás fontosságát népszerűsítse. Úgy tudni, a cseh rendőrség nyomozást indított a férfi ellen, aki jelenleg egy pszichiátrián várja az elmeorvosi vizsgálatot.

Csütörtök reggel hozták nyilvánosságra, hogy gázfegyver volt nála, nem valódi pisztoly. Garázdasággal és hivatalos személy elleni erőszakkal gyanúsítják, ha bűnösnek találják, hat év börtön vár rá.

A 2017 óta regnáló kormányfőnek nem ez az első hasonló esete. Idén februárban szintén megfenyegette őt, illetve családját egy a lezárásokkal elégedetlen férfi, akit végül Spanyolországban fogtak el. Úgy tudni, már bocsánatkérő levelet is írt a miniszterelnöknek. Csehországban egyébként egyre gyakoribbak az ilyen és ehhez hasonló megnyilvánulások. A Babiš elleni merényletkísérlet előtt, október végén például egy vasrudat szorongató férfi jutott be az egészségügyi minisztérium épületébe, de a biztonsági őrök őt is időben lefegyverezték.

Borítókép: Andrej Babiš cseh miniszterelnök (Fotó: MTI/AP/Petr David Josek)