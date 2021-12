Benyújtotta lemondását Észak-Macedónia miniszterelnöke

Másfél héttel ezelőtt a szociáldemokraták a Zaev által kiszemelt jelöltet - Dimitar Kovacsevszki korábbi pénzügyminiszter-helyettest – választották meg utódjának a pártelnöki posztra.

Kovacsevszki most már a párt szűk parlamenti többségének köszönhetően a miniszterelnöki posztra is esélyes. A szociáldemokratákat egy kis albán etnikai párt is támogatja.

Zaev előbb 2017 májusától 2020 januárjáig töltötte be a miniszterelnöki tisztséget, majd 2020 augusztusától ismét. Nevéhez fűződik a Macedónia névvel kapcsolatos, régóta húzódó vita rendezése a szomszédos Görögországgal.

A korábbi kormányfő kezdeményezte és nyerte meg a 2018-as népszavazást az ország nevének Észak-Macedóniára változtatásáról, hogy megkezdődhessenek az uniós csatlakozási tárgyalások. A névcsere 2019-ben lépett hatályba.

Jelenleg azonban Bulgária akadályozza Észak-Macedónia uniós csatlakozási tárgyalásainak megkezdését.

Bujar Oszmani észak-macedón külügyminiszter hétfőn Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel a fővárosban, Szkopjéban tartott megbeszélésén azt mondta, hogy országa folytatni fogja a reformokat, illetve rendezni kívánja a nyitott kérdéseket a szomszédos államokkal, így Bulgáriával is, amelynek új kormányától európai hozzáállást remélnek.

Borítókép: Zoran Zaev macedón kormányfő beszédet mond a NATO zászlajának hivatalos felvonása után a kormányhivatal épülete előtt Szkopjéban 2019. február 12-én. (Fotó: MTI/EPA/Georgi Licovszki)