Kétoldalú megállapodásokat kötöttünk Iránnal

Megállapodás született Iránnal a védettségi igazolványok kölcsönös elismeréséről, így a koronavírus ellen beoltott magyar állampolgárok a vakcina típusától függetlenül szabadon beutazhatnak az országba – jelentette be a tárca közleménye szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Teheránban. A tárcavezető az iráni kollégájával, Hosszein Amír Abdollahjannal tartott közös sajtótájékoztatón arról számolt be, hogy az erről szóló egyezmény már pénteken hatályba lép. A kormány a mostanival együtt eddig huszonhét országgal kötött kétoldalú szerződést az oltási igazolványok kölcsönös elismeréséről.

A felek ezt megelőzően megállapodást írtak alá a diplomáciai képzési, a kulturális, a vámhatósági, valamint a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram keretében történő együttműködésről. Utóbbi részeként a kormány a következő három évben is évente száz ösztöndíjas helyet biztosít majd iráni hallgatók számára a magyarországi egyetemeken. Ezzel kapcsolatban a külügyminiszter elmondta, hogy az ösztöndíjas diákokon felül több mint kétezer iráni egyetemista tanul ma Magyarországon. Illetve kitért arra is, hogy az Országgyűlés kedden ratifikálta a kétoldalú beruházásvédelmi megállapodást, amely lehetőséget biztosít a magyar és az iráni vállalatok számára a szorosabb gazdasági-kereskedelmi együttműködésre. Szijjártó Péter a nap folyamán Ebrahim Raiszi iráni elnökkel és a gazdasági miniszterrel is találkozik Teheránban.

Borítókép: Facebook