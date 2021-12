Lapozó: Közismert, oltásellenes görög újságíró halt bele a koronavírus-fertőzés szövődményeibe

Olasz televíziós stábot ejtett túszul egy román szenátor asszony

Romániában jelentős vakcinaellenes hangulat uralkodik, ennek bemutatására indult útnak az olasz RAI köztelevízió újságírója és munkatársai. A Diana Iocanovici Sosoaca vakcinaellenes szenátorral készített exkluzív interjú azonban erőszakos cselekedetekhez vezetett. Az olasz újságíró kérdései az egészségügyi vészhelyzet kezeléséről, a vakcinakampányról, az egészségügyi intézmények felszereltségére vonatkoztak, mire a szenátor asszony a teljes stábot az irodájába zárta. Értesítette a rendőrséget, és azzal vádolta az olasz stábot, hogy betörtek az irodájába. Az olasz tudósító, Lucia Goracci beszámolója szerint a szenátor asszony férje megfenyegette, majd fizikailag is bántalmazta. A stáb egyik tagjának sikerült időben kimenekülnie, aki azonnal a román rendőrséghez fordult, hogy jelentse az esetet. Az újságíró és munkatársai nyolc órát töltöttek bezárva, az olasz nagykövetség munkatársainak köszönhetően nyerték vissza szabadságukat.

Spanyolországban fellázadtak a szülők a katalán kormány ellen

A barcelonai Canet de Mar egyik iskoláját feljelentette egy család, amiért az intézmény a kormány nyelvpolitikája miatt nem hajlandó spanyolul is tanítani gyermeküket. Az iskola ezután egy közösségi oldalon közzétett posztban szégyenítette meg az érintett diákot és családját, akiket azóta több atrocitás is ért. A kialakult konfliktus miatt más diákok szülei is úgy döntöttek, nem tűrik tovább a katalán kormány nyelvi nácizmusát, és kiállnak a jogaikért. Végül további öt család tett feljelentést amiatt, hogy gyermekét csak katalánul oktatják a kormány utasítására, és spanyol szót már egyáltalán nem hallanak a tanórákon. A szülők nyílt levelet írtak, amelyben úgy fogalmaznak: „Fel kell hagynunk azzal, hogy mindent lenyelünk, és bátran ki kell tudjunk mondani azt, amit gondolunk. Ki kell állnunk magunkért, és demokratikusan érvényesíteni kell a jogainkat.” A katalán rendőrség, a Mossos sem hagyta szó nélkül az eseményeket: védelmet ajánlott fel a családnak, amelynek részeként folyamatosan figyelik az iskola környékét, hogy útját állják a zaklatásnak és az esetleges támadásoknak. A katalán kormány a legfelsőbb bíróság döntése ellenére azt követeli a katalóniai iskoláktól, hogy tüntessék el a spanyol nyelvet a tantermekből, és csak katalánul oktassanak. Az igazságszolgáltatás döntése értelmében a katalánoknak legalább a tanórák 25 százalékát spanyol nyelven kellene leadniuk.

Egyre több olasz nagyváros polgármestere tette kötelezővé kültéren is a szájmaszk használatát

Karácsonyra országos szinten is érvénybe léphet a szájmaszk használatáról szóló rendelet – jelzik az olasz sajtóforrások. Az ünnepek alatti családi és társas összejövetelek a vírus terjedésének egyik fő faktorai. Egyre több település határoz a karácsonyi vagy óévbúcsúztató utcai ünneplések betiltása mellett. Campagna kormányzója, Vincenzo de Luca bejelentette, hogy a tavalyi évhez hasonló szigorú intézkedéseket léptet életbe karácsonykor és szilveszterkor. A teljes régióban tilos köztéren ünnepelni, alkoholt fogyasztani. Egyetlen heti szórakozás eredménye könnyen többhavi bezárás lehet – figyelmeztet a kormányzó.

Közismert, oltásellenes görög újságíró halt bele a koronavírus-fertőzés szövődményeibe

Egy athéni kórházban, a koronavírus-fertőzés súlyos szövődményeibe halt bele az a közismert görög újságíró, Giorgos Tragkas, aki a hosszan tartó járványügyi korlátozások és a védőoltások egyik leghangosabb ellenzője volt Görögországban. Nyíltan hirdette, hogy nem veszi fel a védőoltást, miközben abból sem csinált titkot, hogy krónikus betegségben szenved. Februárban pártot alapított, amelynek célja és mottója az állítólagos „egészségügyi diktatúra” felszámolása, azaz a lakosság védelmében elrendelt járványügyi korlátozások és a védőoltások propagálásának beszüntetése volt. A 72 éves Tragkas november végén kapta el a vírust, december 4-én légzési nehézségekkel került kórházba, és december 14-én az intenzív osztályon halt meg.

Megfertőződésekor a közösségimédia-oldalán azt írta: „Tangót járok a vírussal.”

Tragkas a görög televíziózás egyik legismertebb arca – botrányai miatt időnként fenegyereke is – volt már a 90-es évek eleje óta, amikor a nemzetközi kereskedelmi adók megjelentek Görögországban. Tragkas politikai kommentátorként is nagy ismertségre tett szert.

