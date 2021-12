Lapozó: Szexista játékreklámok ellen indított kampányt a spanyol fogyasztóvédelmi miniszter

Letartóztattak két férfit a mallorcai migránsszökés résztvevői közül

A hat szökött migráns közül kettő már biztosan nem tudta elhagyni a Baleár-szigeteket, ahogyan korábban letartóztatott társaik sem. A mallorcai Inca városrészben bujkáltak már több mint egy hónapja. A spanyol rendőrség így már csak négy férfit keres abból a 24-ből, akik november elején szöktek meg az egyik kényszerleszállást végrehajtott járatról. A Casablancából Isztambulba tartó gép utasai egy összehangolt akció keretében arra kérték a személyzet tagjait, hogy utasítsák a pilótát az út megszakítására Palma de Mallorcán, mert egyik utastársuknak sürgősen orvosra van szüksége. Landolás után kiderült, hogy a férfi szimulált azért, hogy társai leszökhessenek a repülőről és menedéket keressenek maguknak Spanyolország területén. A még szökésben lévő négy fő közül ketten Barcelonába utaztak komppal, a másik kettőről nincs információ, vélhetően ők is a szigeteken bujkálnak. Az összes migránst gyorsított eljárás keretében bíróság elé állították és börtönbe zárták.

Forrás: ABC

Egyre súlyosabb erőszakhoz folyamodnak a zöldkártyaellenes mozgalmak tagjai Olaszországban

December 6-ától a tömegközlekedési eszközök használatakor is kötelező az oltási igazolvány felmutatása Olaszországban. Az antagonista mozgalmak egyre agresszívabb formában hozzák a kormány tudomására, hogy nem tűrik a további szigort. A lázadók terrortámadáshoz hasonló erőszakot alkalmaztak egy olasz–francia határt átszelő távolsági autóbusz fedélzetén. Símaszkkal takarták el arcukat, a járműre szállva paprikaspray-t szórtak szét a levegőben, majd a vezetőt is megtámadták. Negyedórán keresztül rettegésben tartották az autóbusz utasait. A francia közlekedési társaság járművének oldalát is megrongálták.

Forrás: Affar Italiani

Szexista játékreklámok ellen indított kampányt a spanyol fogyasztóvédelmi miniszter

Alberto Garzón Játéksztrájk címmel tett közzé egy mesefilmből kiemelt bemutató videót, melyben játékok tiltakoznak a nemi sztereotípiák ellen. A fogyasztóvédelmi minisztérium megbízásából készült mese célja, hogy felhívja a figyelmet a szexista reklámozás negatív hatásaira a játékszektorban, ezzel együtt pedig a fiúk és lányok között kialakult sztereotípiákra. Garzón szerint súlyos probléma, hogy a reklámok azt sugallják: bizonyos játékokkal csak a gyerekek fele játszhat, ezzel pedig azt hangsúlyozzák, hogy azok nem gendersemlegesek. A videóban épp ezért egy játékfigura arról szónokol, hogy „a világ játékai évek óta tűrik a nemi beskatulyázást, de ennek most véget kell vetni”. A kampány első része a bemutató videó közzététele volt, illetve csütörtökön teleplakátolták vele Madrid, Barcelona és Sevilla utcáit, vasárnapra pedig gyermekrendezvényt hirdettek a fővárosban, melyen az összes kisgyereket játékaikkal együtt várják, szüleiket pedig arra buzdítják, hogy mutassák ki egyet nem értésüket a szexista sztereotípiákkal. A fogyasztóvédelmi tárca 82 ezer eurót költött el a kampányra, de abban bíznak, hogy megtérülése jóval magasabb lesz.

Forrás: ABC

Borítókép: kép a játékreklámból (Fotó: YouTube)