Moszkva folytatja a Malinak nyújtott katonai támogatását

Oroszország a nyugati bírálatok ellenére folytatja a Mali Köztársaságnak állami csatornákon át nyújtott katonai támogatását – szögezte le hétfőn a RIA Novosztyi orosz hírügynökségnek nyilatkozva egy magas rangú orosz diplomata, miután Mali tagadta, hogy orosz zsoldosok állomásoznának az országban.

Támogatjuk Bamakót jogos érdekei érvényesítésében az ENSZ-nél, és aktívan segítünk mali partnereinknek haditechnikai téren

– szögezte le Pjotr Iljicsev, az orosz külügyminisztérium nemzetközi szervezetekért felelős főosztályának vezetője.

A mali junta a hét végén cáfolta mintegy 15 nyugati ország – köztük Franciaország, Németország, Nagy-Britannia és Kanada – múlt heti vádját, amely szerint a Wagner Csoport orosz magáncég zsoldosait szerződtették volna az iszlamista felkelők elleni harcra. Bamako elismerte mindazonáltal, hogy kétoldalú megállapodás alapján orosz kiképzők is jelen vannak Maliban „a védelmi és nemzetbiztonsági erők műveleti képességeinek erősítése céljából”. Egy nevének elhallgatását kérő francia kormányzati illetékes szerint orosz katonai szállítógépek érkeznek rendszeresen Maliba, ahová gyakran látogatnak a Wagner Csoport középvezetői is, és az orosz magáncéghez közel álló orosz geológusok is ténykednek az országban.

Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban azt mondta, hogy a Wagner Csoportnak nincs köze az orosz államhoz, de hangsúlyozta, hogy orosz biztonsági cégeknek joguk van a világon bárhol tevékenykedni, ameddig nem sértik meg az orosz törvényeket.

Maliban 2012 óta harcolnak az al-Kaida és az Iszlám Állam terrorszervezetekkel kapcsolatban álló dzsihadista csoportok, állandósultak az önvédelmi milíciák által elkövetett erőszakcselekmények, és a kormányerőket is visszaélésekkel vádolják.

A nyugat-afrikai országban az egykori gyarmattartó Franciaországból érkezett csapatok mellett a mintegy 600 tagú, Takuba nevű, európai uniós különleges alakulat és az ENSZ körülbelül 2200 békefenntartója is segíti a szélsőségesek elleni fellépést. Párizs közben bejelentette, hogy 5000-ről nagyjából a felére csökkenti a Száhel-övezetben állomásozó erőit. A csapatkivonás keretében december közepén a francia alakulatok elhagyták az észak-mali Timbuktu térségét.

A Wagner Csoport egy oroszországi székhelyű, jogi személyiséggel nem rendelkező katonai magánszervezet, amelyet 2014-ben a Szláv Hadtest (Slavonic Corps) utódszervezeteként hoztak létre.

Az Európai Unió szerint az orosz magáncéget felelősség terheli a Kelet-Ukrajnában, Szíriában, Líbiában, a Közép-afrikai Köztársaságban, Szudánban és Mozambikban elkövetett súlyos emberi jogi visszaélésekért, köztük kínzásokért, gyilkosságokért és bírósági eljárás nélküli önkényes kivégzésekért.

Borítókép: Mali katona a francia hadművelet kötelékében (Fotó: Florent Vergnes / AFP)