Nagy PétersúlyemelésMagyar Súlyemelő SzövetségNyíregyházaországos bajnokságrekordMSSZ

Tovább írná a történelmet Nagy Péter, immár elnökként készül a példa nélküli sikerre

Mióta betölti a Magyar Súlyemelő Szövetség elnöki pozícióját, azóta kevesebb időt tud fordítani az edzésre Nagy Péter, de azért továbbra sem panaszkodik fizikális állapotára. A háromszoros olimpikon egy hónappal ezelőtt szerezte meg indulási jogát az országos bajnokságra, így a hétvégén a 39 éves sportembert is láthatjuk Nyíregyházán, ahol harcba száll 21. magyar bajnoki címéért. Nagy Péter 2005 óta letaszíthatatlan a dobogó legfelső fokáról, ezzel abszolút rekorder. Továbbá ez lehet az első alkalom a sportág történetében, hogy elnökként nyer ob-t valaki.

Tóth Norbert
2025. 11. 22. 5:42
Elnökként is bajnok lenne Nagy Péter.
Nagy Péter a 21. magyar bajnoki címére hajt (Fotó: Török János/Délmagyarország)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Magyar Súlyemelő Szövetség (MSSZ) március 30-án tartott közgyűlést, amin Nagy Pétert választották meg az új elnöknek. Elődje, Dobos Imre 2008 óta irányította a sportágat. A háromszoros olimpikon óriási motivációval és lendülettel, valamint egyértelmű és eltökélt célokkal vágott neki a munkának. Kijelentette, hogy változást akar elérni a történelmi mélypontra süllyedt sportágban. A 2024-es olimpián ugyanis olyan történt, amire 1956 óta – 1984 kivételével – nem volt példa: magyar súlyemelő nélkül rendeztek ötkarikás játékokat.

Nagy Pétert a sportág szeretete viszi előre mind elnökként, mind súlyemelőként
Nagy Pétert a sportág szeretete viszi előre mind elnökként, mind súlyemelőként (Fotó: Nemzeti Sport)

Két sporttörténelmi rekordot állíthat fel Nagy Péter

Október 25-én Tégláson rendezték meg a Hajdú Zrt. Kupát, ahol azért versenyzett Nagy Péter, hogy indulási jogot szerezzen a most hétvégi országos bajnokságra. Az MSSZ elnöke a +110 kilogrammos súlycsoportban szerepelt, szakításban 130, lökésben 150 kilogrammot teljesített, összesített eredménye 280 kilogramm volt, amivel az első helyet szerezte meg.

Ahogy lapunk érdeklődésére megjegyezte a 39 éves sportember, az elnöki teendői mellett azért már jóval kevesebb idő jut az edzésre és a felkészülésre.

Nem vagyok életem formájában, felkészültebben szerettem volna menni erre a magyar bajnokságra, de ebből kell kihozni most a legjobbat

– jegyezte meg, majd hozzátette, hogy fizikálisan teljesen rendben van, jól mennek az edzések, az pedig valószínűleg a kornak tudható be, hogy nem jönnek már úgy a súlyok.

Nagy Péter sorozatban húsz magyar bajnoki címnél jár, 2005 óta letaszíthatatlan a dobogó legfelső fokáról, amivel abszolút rekorder. 

A történelmet tovább írhatja hétvégén. Emellett még egy sportági történelmi pillanatnak lehetünk szemtanúi: a súlyemelésben arra még nem volt példa, hogy elnökként nyerjen ob-t valaki.

Történelmi hétvégére készül Nagy Péter.
Történelmi hétvégére készül Nagy Péter (Fotó: Schöff Gergely/HM Zrínyi Kft.)

Utoljára láthatjuk a súlyemelő-legendát?

— A huszadik volt a nagy álom. Már a 16. bajnoki cím után, mikor meglett a rekord, megvolt bennem az az érzés, hogy akarok-e még magyar bajnok lenni, de akkor még vitt előre a húszas cél. Tavaly bejelentettem, hogy az ideire elmegyek még mindenféleképpen, tehát ezt még meg akarom nyerni – foglalta össze Nagy Péter, hogyan tudta motiválni magát az évek alatt. De vajon mit hoz a jövő a sportági legendának?

A jövőre nézve lehet, hogy ez lesz az utolsó. Így azért kimondani nem akarom, hogy soha nem fogok magyar bajnokságon indulni, de nagy a valószínűsége, hogy ez lesz az utolsó felnőtt magyar bajnoki címem, ha megnyerem.

– mesélte Nagy Péter, aki megjegyezte: tudni kell elengedni az élsportot.

Gyász árnyékolta be a felkészülést

November 8-án, az OTP Bank-Pick Szeged és a One Veszprém mérkőzése közben egy hirtelen rosszullét miatt elhunyt a szegedi klub technikai vezetője, Dobozi Iván. Nagy Péter közel állt Dobozihoz, nagyon jó barátok voltak.

A tragédia bekövetkezte eléggé rányomta a bélyegét a mindennapjaimra, nagyon megviselt Iván elvesztése, de ő is azt mondaná, hogy menjek előre és csináljam tovább

– mondta Nagy Péter, akinek az első pár nap edzés nem esett jól a tragédia után.

Az elnök egyéni csúcsokra számít a fiataloktól

A hétvégén Nyíregyházán, nyolc férfi és nyolc női kategóriában rendezik a súlyemelő országos bajnokságot, ahol mindkét nemnél hét tavalyi bajnok próbál szerencsét. Nyolcadik aranyérmét szerezheti meg a legkönnyebbek női kategóriájában Árva Cintia. Az egyik legifjabbként, 16 évesen szerepel a férfiaknál a tavaly serdülő Európa-bajnok Gulyás Milán, aki országos felnőttbajnok lehet 88 kilogrammban.

Nagy Péter, mint az MSSZ elnöke is megosztotta előzetes várakozásait az ob kapcsán. Az egyik legnagyobb előrelépésként azt emelte ki, hogy elérték, hogy ismét képernyőre kerül majd a súlyemelő országos bajnokság.

– Ami még nagyon jó dolog, hogy a létszám nőtt a korábbi évekhez képest, a fiataljaink nagyon motiváltak. Én egyéni csúcsokra számítok tőlük. Remélem, hogy a válogatott versenyzőink attól, hogy év vége van, még azért megpróbálják magukból kihozni a maximumot. Egy-két edzésvideót látva én remélem, hogy ez össze is fog jönni. Azt kívánom tényleg mindenkinek, hogy sikeres versenye legyen – zárta gondolatait Nagy Péter.

Az országos bajnokság élőben követhető lesz a Magyar Súlyemelő Szövetség YouTube-csatornáján.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekFidesz

Kegyes segítség Kárpátaljának

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Ezen a szomorú vasárnapon a focit játszó csapat kikapott a focit ugató csapattól.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.