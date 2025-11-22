Tovább írná a történelmet Nagy Péter, immár elnökként készül a példa nélküli sikerre

A Magyar Súlyemelő Szövetség (MSSZ) március 30-án tartott közgyűlést, amin Nagy Pétert választották meg az új elnöknek. Elődje, Dobos Imre 2008 óta irányította a sportágat. A háromszoros olimpikon óriási motivációval és lendülettel, valamint egyértelmű és eltökélt célokkal vágott neki a munkának. Kijelentette, hogy változást akar elérni a történelmi mélypontra süllyedt sportágban. A 2024-es olimpián ugyanis olyan történt, amire 1956 óta – 1984 kivételével – nem volt példa: magyar súlyemelő nélkül rendeztek ötkarikás játékokat.

Nagy Pétert a sportág szeretete viszi előre mind elnökként, mind súlyemelőként (Fotó: Nemzeti Sport)

Két sporttörténelmi rekordot állíthat fel Nagy Péter

Október 25-én Tégláson rendezték meg a Hajdú Zrt. Kupát, ahol azért versenyzett Nagy Péter, hogy indulási jogot szerezzen a most hétvégi országos bajnokságra. Az MSSZ elnöke a +110 kilogrammos súlycsoportban szerepelt, szakításban 130, lökésben 150 kilogrammot teljesített, összesített eredménye 280 kilogramm volt, amivel az első helyet szerezte meg.

Ahogy lapunk érdeklődésére megjegyezte a 39 éves sportember, az elnöki teendői mellett azért már jóval kevesebb idő jut az edzésre és a felkészülésre.

Nem vagyok életem formájában, felkészültebben szerettem volna menni erre a magyar bajnokságra, de ebből kell kihozni most a legjobbat

– jegyezte meg, majd hozzátette, hogy fizikálisan teljesen rendben van, jól mennek az edzések, az pedig valószínűleg a kornak tudható be, hogy nem jönnek már úgy a súlyok.

Nagy Péter sorozatban húsz magyar bajnoki címnél jár, 2005 óta letaszíthatatlan a dobogó legfelső fokáról, amivel abszolút rekorder.

A történelmet tovább írhatja hétvégén. Emellett még egy sportági történelmi pillanatnak lehetünk szemtanúi: a súlyemelésben arra még nem volt példa, hogy elnökként nyerjen ob-t valaki.

Történelmi hétvégére készül Nagy Péter (Fotó: Schöff Gergely/HM Zrínyi Kft.)

Utoljára láthatjuk a súlyemelő-legendát?

— A huszadik volt a nagy álom. Már a 16. bajnoki cím után, mikor meglett a rekord, megvolt bennem az az érzés, hogy akarok-e még magyar bajnok lenni, de akkor még vitt előre a húszas cél. Tavaly bejelentettem, hogy az ideire elmegyek még mindenféleképpen, tehát ezt még meg akarom nyerni – foglalta össze Nagy Péter, hogyan tudta motiválni magát az évek alatt. De vajon mit hoz a jövő a sportági legendának?

A jövőre nézve lehet, hogy ez lesz az utolsó. Így azért kimondani nem akarom, hogy soha nem fogok magyar bajnokságon indulni, de nagy a valószínűsége, hogy ez lesz az utolsó felnőtt magyar bajnoki címem, ha megnyerem.

– mesélte Nagy Péter, aki megjegyezte: tudni kell elengedni az élsportot.