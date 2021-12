„Nem lehet megakadályozni az ötödik hullámot Németországban”

Nem lehet már megakadályozni, hogy az új típusú koronavírus omikron nevű variánsa elindítsa a koronavírus-járvány újabb, ötödik hullámát Németországban, de lehet tenni azért, hogy minél kevesebb áldozata legyen – mondta a szövetségi kormány egészségügyi minisztere szerdán Berlinben. Karl Lauterbach közegészségügyi vezetőkkel tartott tájékoztatóján kiemelte, hogy a védekezés legfőbb eszköze az emlékeztető oltás, amelynek beadására különösen offenzív kampányt szerveztek. Az első harmincmillió adagot várhatóan már karácsonyig beadják, január végéig pedig újabb harmincmilliót. – Ezzel a hatvanmillió adag emlékeztető, vagy másként nevezve frissítő oltással a remények szerint drámai mértékben lehet majd lassítani az omikron-hullámot – mondta a miniszter. Kiemelte, hogy a kampányt az ünnepek alatt sem állítják le, és az oltások beadásában közreműködő orvosok és gyógyszerészek december 24-től január 9-ig 28 euró helyett 36 euró (13 320 forint) tiszteletdíjat kapnak oltásonként.

Aláhúzta, hogy az emlékeztető oltás 90 százalék feletti hatékonysággal véd a súlyos lefolyású Covid-19-től, ezért mindenkinek be kell adatnia.

A másik fő védekezési eszköz a fertőzésveszéllyel járó érintkezések, kapcsolatok számának csökkentése, és a tesztelés, ha nem lehet elkerülni a találkozást. – Ezért a karácsonyi családi rendezvények résztvevőinek is élniük kell azzal a lehetőséggel, hogy ingyenesen készíttethetnek antigén gyorstesztet – fejtette ki a miniszter. Arra a kérdésre, hogy a két adagból álló oltás és az emlékeztető oltás után lehet-e még szükség újabb adagokra, elmondta: egyelőre nincsenek adatok arról, hogy az emlékeztető oltás meddig véd az omikron változattól.

Ugyanakkor tudósként abból indulok ki, hogy negyedik oltásra is szükség lesz

– tette hozzá a szociáldemokrata politikus, akit Németország leginkább elismert közegészségügyi szakértői között tartanak számon.

Karl Laterbach új német egészségügyi miniszter sajtótájékoztatót tart a koronavírus-járvány alakulásáról. Fotó: Filip Singer

A kölni egyetem egészség-gazdaságtani és epidemiológiai intézetének (IGKE) politikai munkája miatt fizetés nélküli szabadságon lévő igazgatója elmondta, hogy a kormányzat már készül is az oltási kampány negyedik szakaszára; megrendelték a német BioNTech és az amerikai Pfizer közös fejlesztésű oltóanyagának az omikronra optimalizált változatát, amelyből nyolcvanmillió adagra számítanak. Arról is szólt, hogy az amerikai Novavax készítményét is beállítják a kampányba. A beváltnak számító technológiája miatt a Covid-19 elleni oltáshoz tartózkodóan viszonyulók között is széles körben elfogadott vakcinából egyelőre négymillió adagot rendeltek, az első szállítmányok januárban érkezhetnek. Rendeltek a francia Valneva még európai uniós forgalmazási engedélyre váró vakcinájából is, 11 millió adagot – ismertette az egészségügyi miniszter.

Andreas Gassen, az egészségbiztosítási pénztárak finanszírozásával működő rendelőkben dolgozó orvosok országos érdekképviseletének (Kassenärztliche Bundesvereinigung - KBV) vezetője kiemelte, hogy minden korábbinál nagyobb sebességre kapcsolták az oltási kampányt. Az utóbbi időszakban csak a rendelőkben - vagyis a tartományi fenntartású oltóközpontokat nem számítva - az oltások valamennyi típusát együttvéve heti hatmillió adagot adtak be, az emlékeztető oltásokat tekintve pedig Németország messze az európai uniós átlag felett teljesít. Ismertette, hogy a KBV-hez tartozó rendelőkben csaknem 84 ezren dolgoznak a kampányban.

Kis szúrás, nagy hatás jelentésû német felirat az új koronavírus elleni oltások beadására használt, Oltóexpressz nevû frankfurti villamoson. Fotó: Constantin Zinn

Lothar Wieler, a Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) vezetője elmondta, hogy számításaik szerint 1-3 héten belül az omikron lesz a domináns variáns Németországban. Eddig 540 omikron-fertőzést és 1848 omikrongyanús esetet jelentettek az RKI-nek – közölte.

A szövetségi kormány adatai szerint szerdáig a német lakosság 73,6 százaléka – 61,2 millió ember – kapott legalább egy adag oltást a Covid-19 ellen. Teljes oltással a németek 70,5 százaléka - 58,7 millió ember - rendelkezik. A teljes oltás utáni emlékeztető oltást a lakosság 33,8 százaléka - 28,1 millió ember - kapta meg. Az oltatlanok 22 millióan vannak, a lakosság 26,4 százalékát teszik ki. Közülük azonban 4 millióan - a lakosság 4,8 százaléka – ötévesnél kisebb gyerekek, akiknek egyelőre nincs oltóanyag.

Borítókép: Egy anya érkezik gyermekével a Berlin Messe konferencia központban kialakított oltóponthoz 2021. december 16-án. (Fotó: MTI/EPA/Filip Singer)