Öngyilkos merénylő robbantott a Kongói Demokratikus Köztársaságban

Öngyilkos merénylő robbantotta fel magát szombat este egy étteremben a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén, a támadásnak több halálos áldozata van

– közölte a kongói kormányszóvivő.

Az Észak-Kivu tartománybeli Beni városban történt merényletet egyelőre egy szervezet sem vállalta magára. A legfrissebb értesülések szerint hat halálos áldozat van, szemtanúk korábban legalább három halottról számoltak be. A Reuters hírügynökség helyszínen tartózkodó újságírója szerint az esti órákban, a katolikus istentisztelet vége után történt robbantást követően lövések zaját is hallani lehetett a településen, amelynek térségében több szélsőséges szervezet is tevékenykedik. A merénylet miatt pánikoló tömeg hagyta el a belvárost.

Öten haltak meg a robbantásban, továbbá a merénylő, ezzel összesen hat halálos áldozat van

– ismertette Narcisse Muteba Kashale polgármester, aki rendőrezredes is. Közölte, hogy a halottak között két gyerek is van. –A sérülteket a környező kórházakba szállították– tette hozzá. Nasson Murara rendőrségi szóvivő azt mondta, hogy a biztonsági erők éles lőszerrel figyelmeztető lövéseket adtak le a levegőbe a felindult tömeg oszlatására. Hangsúlyozta: senki sem sérült meg.

A városban júniusban is történt két robbantás: egy katolikus templom közelében, majd egy forgalmas kereszteződésben. Akkor nem sebesült meg senki, csak a merénylő vesztette életét a második detonációban. A Kongói Demokratikus Köztársaság és a szomszédos Uganda hadserege november végén közös műveletet indított az Iszlám Állam terrorszervezethez köthető Szövetséges Demokratikus Erők (ADF) nevű iszlamista milícia visszaszorítására. Az ADF korábban számos robbantásos merényletet hajtott végre a térségben.

A kongói katolikus egyház összesítése szerint az ADF 2013 óta legalább hatezer civil halálát okozta, és ezzel a legvéreskezűbb fegyveres szervezetté vált az ország keleti részén. Az állami hatóságok május elején rendkívüli állapotot hirdettek ki Ituri és a szomszédos Észak-Kivu tartományokban, hogy véget vessenek az ADF és a lakosságot terrorizáló más fegyveres csoportok tevékenységének.

Borítókép: járókelők a Kongói Demokratikus Köztársaságban (Fotó: MTI/EPA)