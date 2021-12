Rekordszámú afgán nyújtott be menedékjog iránti kérelmet az EU-ban

Noha az elmúlt hét évben a szír állampolgárok tették ki az Európai Unióban menedéket kérők legtöbbjét, a tendencia megfordult, szeptemberben az afgánok által beadott menedékjog iránti kérelmek kiemelkedő száma kétszer meghaladta a szíriaiakét – közölte az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) pénteken. Az Európai Unió máltai központú hivatala szerint a bevándorlók lényegesen több, mintegy 71 200 menedékjog iránti kérelmet nyújtottak be az EU-ban szeptemberben. Ez a legtöbbnek számít 2016 novembere óta, és legalább negyedével több, mint augusztusban.

A vizsgált hónapban az afgánok több mint 17 300 menedékjog iránti kérelmet nyújtottak be az Európai Unió tagországaiban, 72 százalékkal többet, mint augusztusban.

Ezzel Szíriát hét év után felváltva, Afganisztán vált a menedékkérők fő származási országává Európában. Az uniós hivatal szerint a megnövekedett számú afgán beadvány követi a tálibok augusztusi hatalomátvételét követő evakuálási műveleteket. Az afgánokat követően a szíriaiak adták be a legtöbb menedékjog iránti kérelmet az EU-ban, mintegy 9100-et. A török állampolgárok ismét a kérelmezők harmadik legnagyobb csoportját jelentik, ők háromezer kérelmet nyújtottak be szeptemberben. Irakiak, akik főként a Belaruszon keresztül vezető illegális migrációs útvonalon keresztül jutottak az EU területére, 2900 menedékkérelmet adtak be.

A tagországi hatóságok továbbá a legtöbb esetben bangladesiek (2800), pakisztániak (2700), albánok (2100), venezuelaiak (1800), grúzok és tunéziaiak (egyenként 1700) menedékkérelmét regisztrálták.

Közölték azt is, hogy mintegy háromezer, menedékjog iránti kérelmet nyújtottak be felnőtt kísérő nélküli kiskorúak. Ez az EU-ban benyújtott összes kérelem négy százalékának felel meg. A tájékoztatás szerint az uniós tagországok menekültügyi hatóságai szeptemberben mintegy 40 500 elsőfokú határozatot hoztak, lényegesen többet, mint augusztusban. A pozitív határozatok legtöbbje menekültstátust, illetve kiegészítő védelmet biztosított a kérelmezőknek. Az elismerési arány különösen a szíriaiaknak (87 százalék), az afgánoknak (86 százalék), a belarusz állampolgároknak (85 százalék) és az eritreaiaknak (81 százalék) kedvezett – közölte az uniós hivatal.

Borítókép: A török biztonsági erők által elfogott illegális bevándorlók a kelet-törökországi, Iránnal határos Van tartományban 2021. augusztus 21-én. (Fotó: MTI/AP/Emrah Gürel)