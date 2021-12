Új-Zélandon műtétek és igazolások nélkül lehet nemet változtatni a személyi okmányokban

Elfogyóban van Olaszország lakossága

Egyre nagyobb a különbség az elhalálozások és a születések között Olaszországban. 2020-ban 335 ezer fővel csökkent az ország teljes népessége.

Ennél rosszabb demográfiai mutatókra 1928-ban, a spanyolnátha idején volt példa, amikor egyetlen év leforgása alatt 648 ezer fővel zuhant Itália lakossága. A nemzeti statisztikai intézet (ISTAT) nyilvántartása szerint tavaly 740 ezren hunytak el és 405 ezer gyermek született. Az ország demográfiai mutatói évek óta csökkennek. A felmérésekből az is kiderül, hogy míg az olasz állampolgárok gyermekvállalási kedve nagyon alacsony, addig az országban élő külföldieké kifejezetten magas. A 2019-es adatokhoz képest az ország teljes népessége 0,7 százalékkal csökkent. A nyilvántartás szerint Olaszország lakosainak száma jelenleg 59,236 millió fő. Toscana kivételével minden tartományban volt népességfogyás, a déli régiókban, valamint a szigeteken erőteljesebb volt ez a jelenség. Időközben az országban élő külföldiek száma ötmillióra nőtt.

Forrás: agi.it

Előre hozott téli szünetet és távoktatást rendeltek el Dániában

Elfogadta a parlament többsége a koppenhágai kormány szigorításokra tett indítványát, a romló járványügyi mutatókra reagálva. Péntektől megtiltják az ötvennél nagyobb létszámú eseményeket, alkoholt nem lehet majd éjfél után árusítani, és aki megteheti, annak otthonról kell dolgoznia. December 15-től távoktatásra állnak át az általános iskolák és előbbre hozzák a téli szünet kezdetét is.

„Már ősszel tudtuk, hogy meg fog növekedni a fertőzésszám és többen kerülnek kórházba. Ismertük a kockázatot, ezért mindenekelőtt az oltásra koncentráltunk” – mondta el a miniszterelnök. Mette Frederiksen hozzátette, most az omikron vírusvariáns nyugtalanítja leginkább a szakembereket. A kormányfő arról is beszélt, bízik abban, hogy a január 5-i iskolakezdésig a gyermekek jó részét be lehet oltani.

A rendelkezések értelmében nem tarthatóak meg a nagyobb munkahelyi karácsonyi rendezvények, koncertek és kulturális események. A szakhivatal ajánlása szerint a családi összejövetelek is csak akkor javasoltak, ha minden résztvevő oltott, főleg az idősebb családtagok.

Forrás: DR

Új-Zélandon műtétek és igazolások nélkül lehet nemet változtatni a személyi okmányokban

Az új-zélandi parlament csütörtökön egyhangúlag megszavazta a „Születés, halálozás, házasságkötés és párkapcsolatok bejegyzése” címre keresztelt új törvényt. Az új dokumentum lehetővé teszi a transznemű, interszexuális, genderfluid (gyakran nemet váltó) és általában véve minden LMBTQ-egyénnek, hogy anélkül igényelje személyi okmányaiban nemének a megváltoztatását, hogy ehhez nemváltoztató műtéten kellene igazoltan átesnie. Az okmányok módosításához elegendő lesz az adott pillanatban érzett nemi identitás megjelölése a formanyomtatványon. Új-Zélandon már 2018 óta lehetséges az okmányok cseréje, azonban korábban a műtéti átalakítást is igazolni kellett.

A szigetország belügyminisztere, Jan Tinetti az új törvényt üdvözölve kiemelte, hogy az különösen a fiatal korosztályok számára könnyíti majd meg új nemük bejegyzését, s általában azt, hogy maguk határozhassanak a nemi identitásukról. A törvény hatálybalépésére azonban még várni kell, a közigazgatás szakemberei ugyanis 18 hónapot kaptak arra, hogy kidolgozzák a szükséges egyéb részleteket: ki lehet a fiatal kérelmezők hivatalos aláíró-támogatója, hogyan jelöljék a születési anyakönyvi kivonatokon a nem bináris kategóriát és milyen feltételekkel lehet majd akár több alkalommal is kérvényezni a nemváltoztatás bejegyzését.

Forrás: rt.com

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)