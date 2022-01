A francia prefektus szerint több ezer migránson segítettek

A Franciaország északi részén lévő Pas-de-Calais megye prefektusa közzétette a 2021-es évre vonatkozó jelentését, melyből kiderül, hogy a múlt évben a francia rendőrség csaknem hétezer migránsnaka biztosított menedéket; a bevándorlók 98 százalékát az ország északi részén található Hauts-de-France régióban lévő befogadóközpontokban szállásolták el.

Depuis 2017, un important dispositif humanitaire à destination de la population migrante à #Calais est déployé et mis en oeuvre par les services de l’État. Le bilan de ce dispositif pour l'année 2021 ⤵️: pic.twitter.com/7EeJlB2qDE — Préfet Pas-de-Calais 🇫🇷🇪🇺 (@Prefet62) January 5, 2022

A jelentés kitér rá, hogy 2017 óta 22 millió eurós költségvetés áll a megyei rendőrség rendelkezésére a humanitárius segélyezésre, melybe beletartozik az élelmezés, az egészségügyi ellátás és a szállás biztosítása is. A prefektus hangsúlyozta, hogy mint mindig, most is kiemelten kezelték a családokat, 2021-ben naponta átlagosan 1406 adag ételt és személyenként 8 liter vizet osztottak ki.