A Twitter nem távolítja el a Donald Trump volt elnököt fenyegető bejegyzést

A Twitter nem hajlandó eltávolítani a Donald Trump volt elnököt és egykori kormánya tagjait fenyegető iráni bejegyzést − jelentette a The Washington Free Beacon című portál.

Amerikai republikánus képviselők kettős mérce alkalmazásával vádolják a Twittert − idézett republikánus képviselőket a konzervatív hírportál.

Az iráni Forradalmi Gárda a hétvégén ismét arról írt hivatalos mikroblogján, hogy bosszút fognak állni, amiért Trump utasítására 2020. január 3-án amerikai dróncsapással likvidálták Kászim Szulejmánit, az iráni Forradalmi Gárda elitegységének vezetőjét a bagdadi repülőtérre vezető úton.

Az Iráni Iszlám Köztársaság szerint a bagdadi bűntett felelősei elleni bosszú jogában áll minden hívőnek, legyenek csepp a tengerben, vagy homokszemcse a sivatagban, bosszúra fognak áhítozni a bűnözők otthonainak közelében

− olvasható fárszi nyelven az üzenetben, amelyet a The Washington Free Beacon lefordított. A bejegyzéshez a Forradalmi Gárda mikroblogján a golfozó Trumpról is csatoltak egy képet.

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ جمهوری اسلامی ایران #انتقام از #آمران جنایت فرودگاه بغداد را حق مسلم و امری حتمی می داند ؛ اگر قطره‌ای شوند در اقیانوس‌ها یا ریگی در بیابان، بی شک عدالت جویانی در #کنار_خانه_هایشان ،انتقام جنایات آن‌ها را خواهند گرفت. pic.twitter.com/qnP0oblNDb — کانال سپاه پاسداران | IRGC (@Sepah_FA) January 9, 2022

A konzervatív amerikai portál arra hívta fel a figyelmet, hogy a mostani bejegyzés mindössze egyike azon fenyegetéseknek, amelyek az interneten és különféle platformokon megjelentek Trump és volt kormányzata tisztségviselői, köztük egyik külügyminisztere, Mike Pompeo ellen. Az iráni bejegyzések valamennyiüket felelőssé teszik Szulejmáni haláláért.

Republikánus párti képviselők a konzervatív hírportálnak nyilatkozva sérelmezték, hogy a Twitter továbbra is kettős mércével mér, mivel nem mindenkivel és nem egyenlő mértékben tartatja be a felhasználókra vonatkozó irányelveket.

A konzervatív hírportál hangsúlyozta: például több konzervatív személyiségnek, köztük Donald Trumpnak is letiltották a fiókját az irányelvek állítólagos megsértése miatt, ugyanakkor vezető iráni tisztségviselők, a Forradalmi Gárda, számos terrorista csoport arra használja a Twittert, hogy uszítson az Egyesült Államok, Izrael, a zsidóság és Washington szövetségesei ellen.

A baloldali oligarchák a Twitternél tehát azt megengedik, hogy a Forradalmi Gárda halálosan megfenyegesse Trump elnököt, ugyanakkor őt letiltják, mert békés tüntetésre hív fel?

− nyilatkozta a The Washington Free Beaconnak Greg Steube floridai republikánus képviselő, a kongresszus alsóháza külügyi bizottságának tagja. „Amikor utoljára ellenőriztem, a halálos fenyegetés még erőszakra való felhívásnak számított” − tette hozzá.

Hasonló véleményt fogalmazott meg Pat Fallon texasi és Jim Banks indianai republikánus képviselő is. Fallon kijelentette, hogy a Twitter nemcsak hogy kizárólag konzervatívokat cenzúráz, de iráni fegyveres erőknek most még azt is megengedi, hogy halálosan megfenyegessenek egy volt amerikai elnököt.

Ha a Twitter politikája azt írja elő, hogy nem fenyegethetsz erőszakkal egyént vagy emberek egy csoportját, akkor hogyan történhet meg, hogy most megengedi a terrorizmus világszerte legnagyobb állami támogatójának, Iránnak, hogy meggyilkolással fenyegesse meg Donald Trump elnököt?

− fogalmazott a texasi politikus. Leszögezte azt is, hogy a Twitternek követnie kell a saját irányelveit, és „haladéktalanul el kell távolítania ezt a bejegyzést”.

A Twitter egyelőre nem reagált megkeresésekre az ügyben.

A The Washington Free Beacon ezzel kapcsolatban felidézte, hogy Jack Dorsey, a Twitter alapítója és volt elnök-vezérigazgatója egy 2018-as interjújában úgy fogalmazott: cégénél a liberális hangok uralkodnak, s ezért „a konzervatívok tartanak attól, hogy megosszák a véleményüket”.

Borítókép: Donald Trump volt amerikai elnököt felakasztva ábrázolják 2020 februárjában, Irakban. (Fotó: AFP/Getty Images/Ahmad al-Rubaye)