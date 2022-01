Eldurvultak, halottakat követeltek a kazahsztáni tüntetések

Több tucat embert ölt meg a rendőrség Kazahsztán legnagyobb városában, Almatiban, hivatalos bejelentés szerint rendbontók vesztették életüket. Csütörtök reggel több páncélozott harci jármű és több tucat katona vonult Almati főterére, ahol már harmadik napja százak tüntetnek a kormány ellen. A helyszínen lövések dördültek el. A városháza előtti téren heves tűzharc zajlott le a katonaság és felfegyverzett rendbontók között.

A kazahsztáni tiltakozások Zsanaozenben kezdődtek vasárnap, miután az országban eltörölték a cseppfolyósított földgáz árplafonját, és emiatt jelentősen megemelkedett a benzin alternatívájaként használt autógáz (LPG) ára. Kazahsztánban az autók egy jelentős része LPG-vel működik. A zavargások átterjedtek az ország több városára, köztük Almatira, a fővárosra, Nur-Szultánra és vidéki településekre is. A belügyminisztérium szerint a zavargásokban a rendőrség és a nemzeti gárda nyolc tagja halt meg, másik 317 pedig megsebesült. Szerdán rendkívüli állapotot és kijárási tilalmat rendeltek el egész Kazahsztán területére. Az internet- és a mobiltelefonhálózatot az egész ország területén blokkolták.

Almati terület székhelyén, Taldikorganban a tüntetők ledöntötték a korábbi elnök, Nurszultan Nazarbajev 2016-ban felállított szobrát.

Almatiban a szerdára virradó éjszakai zavargások után, amelyek során több mint kétszáz embert állítottak elő, a tüntetők megrohanták a kormány székházát, amelyet el is foglaltak. A rendőrség hanggránátokkal és könnygázzal próbálta oszlatni a tüntetőket, de nem tudták megakadályozni, hogy behatoljanak az épületbe. A városban sok bevásárlóközpontot és üzletet kifosztottak, köztük egy fegyverkereskedést is. Sok bankautomatát feltörtek. Szerda este Almati repülőterét és a kazah Nemzetbiztonsági Bizottság (KGB) helyi központját is elfoglalták. A repülőtér később visszakerült a kormány ellenőrzése alá. A mostani zavargások a legsúlyosabbak 2011 óta, amikor Zsanaozen városban tizennégy tiltakozót ölt meg a rendőrség az olajipari munkások sztrájkja idején.

Tüntetők által betört ablakot fényképez egy férfi Almati központjában 2022. január 5-én (Fotó: MTI/AP/Vladimir Tretyakov)

Korábban szerdán Kaszim-Zsomart Tokajev elnök, aki 2019-ben lépett az országot közel három évtizeden át vezető Nurszultan Nazarbajev helyére, bejelentette, hogy átvette a nemzetbiztonsági tanács elnöki tisztjét. A Kazah Biztonsági Tanácsot eddig a befolyásos veterán politikus, Nazarbajev vezette. Az elnök leváltotta Nazarbajev unokaöccsét is a KGB kettes számú vezetői tisztségéből.

Bevetjük a kazah fegyveres erőket a rend helyreállítása érdekében

– jelentette be szerda este Kaszim-Zsomart Tokajev, mondván: a „terrorista bandák” Almati térségében ejtőernyős alegységekkel bocsátkoztak harcba. Az elnök közölte, hogy a bandák Almatiban és más városokban infrastrukturális épületeket foglalnak el, elsősorban azokat a helyiségeket szállják meg, ahol lőfegyver található.

Rohamrendőrök őrizetbe vesznek egy tüntetőt Almati központjában 2022. január 5-én (Fotó: MTI/AP/Vladimir Tretyakov)

Az államfő az Oroszország vezette, több volt szovjet köztársaságot tömörítő katonai szövetség, a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete (KBSZSZ) államfőinek segítségét kérte az országát fenyegető „terrorveszély” ellen.

Vlagyimir Putyin orosz elnök megvitatta a kazahsztáni helyzetet Kaszim-Zsomart Tokajev kazah és Aljakszandr Lukasenka belarusz elnökkel – jelentette a BelTA belarusz hírügynökség. Az orosz külügyminisztérium azt ajánlotta az országban tartózkodó orosz állampolgárokat, hogy kerüljék a csoportosulásokat.

Az ENSZ aggodalommal figyeli a kazahsztáni helyzetet, önmegtartóztatásra és párbeszédre szólítja fel a feleket

– közölte szerdai New York-i sajtótájékoztatóján Stéphane Dujarric, az ENSZ-főtitkár szóvivője. Hozzátette, hogy az országban működő ENSZ-képviselet személyzete nincs veszélyben. A Fehér Ház nyugalomra és önmegtartóztatásra szólította fel szerdán a kazahsztáni feleket. Jen Psaki fehér házi szóvivő kijelentette, hogy „teljességgel hamisak” azok az orosz vádak, amelyek szerint az Egyesült Államok szítaná a zavargásokat.

Borítókép: rohamrendőrök barikádot emeltek egy utcán, hogy feltartóztassák a tüntetőket Almati központjában 2022. január 5-én (Fotó: MTI/EPA)