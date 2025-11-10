Győri Audi ETO KCHatadou Sakonői kézilabda

Hosszú távra magához kötötte egyik legjobbját a BL-címvédő Győr

Fontos bejelentést tett hétfő reggel a Bajnokok Ligája idei győztese. Újabb két évig a Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapatának kötelékében marad a remek formában védő kapus, a világbajnok Hatadou Sako. A francia 2029-ig kötelezte el magát.

Magyar Nemzet
2025. 11. 10. 10:13
Hatadou Sako újabb két évig, 2029-ig marad a Győr játékosa. Fotó: MTI/Krizsán Csaba
Közel két éve, 2023 decemberében szerződött Győrbe a francia–szenegáli kapuvédő. A vb-győztes és olimpiai ezüstérmes Hatadou Sako szerződése eredetileg 2027-ig szólt, a Győri Audi ETO KC azonban hétfőn arról számolt be, hogy a felek megállapodását 2029-ig meghosszabbították.

Budapest, 2025. június 1. Hatadou Sako kapus (b) és Kristina Jörgensen (j), a Győr, valamint Malin Larsen Aune, az Odense játékosa (k) a női kézilabda Bajnokok Ligája döntőjében játszott Győri Audi ETO KC - Odense HB mérkőzésen az MVM Dome-ban 2025. június 1-jén. A Győr megvédte címét és hetedszer nyerte meg a női kézilabda Bajnokok Ligáját, miután 29-27-re legyőzte a dán csapatot. MTI/Purger Tamás
Hatadou Sako (99) bravúros védésekkel járul hozzá a győriek sikereihez. Fotó: MTI/Purger Tamás

 

Hatadou Sako már eddig is rengeteget bizonyított

Noha Sako eddig „csak” 52 tétmérkőzésen szerepelt a Győr színeiben, máris a női kézilabda BL négyes döntőjét 2025-ben is megnyerő gárda kulcsjátékosává nőtte ki magát. A francia–szenegáli kézilabdakapus a szenzációs védéseivel járul hozzá a Bajnokok Ligája csoportkörében a hétvégi sikerrel hétből hét győzelemmel álló csapata eredményességéhez.

Hatadou Sako a világ egyik legjobb kapusa, aki nemcsak a védéseivel, hanem a személyiségével és győztes mentalitásával is hatalmas értéket képvisel. Az eddig Győrben töltött majdnem másfél éve alatt rengeteget bizonyított; hihetetlen akaraterejével és óriási munkabírásával nagyon gyorsan a csapat kulcsfigurájává vált

 – nyilatkozta a klubhonlapnak Fata Edina, a Győri ETO Kft. ügyvezetője. – Óriási szerepet vállalt a csapat legutóbbi bajnoki címéből és a Bajnokok Ligája-címvédésből, az új évadban pedig korábbi önmagát felülmúlva kápráztat el bennünket hétről hétre a teljesítményével. Nagy öröm számunkra, hogy hosszú évekre elkötelezte magát a klub mellett, és biztos vagyok benne, hogy még rengeteg közös siker vár ránk.

 

Köszönet a támogatásért

A szerződés aláírása után Hatadou Sako is nyilatkozott. – Nagyon boldog vagyok, hogy tovább folytathatom az utam Győrben. Néhány évvel ezelőtt el sem tudtam volna képzelni, amit ma megélek, és ezért rendkívül hálás vagyok – mondta Hatadou Sako. – Köszönöm a klubnak, a vezetőségnek és természetesen a szurkolóknak, akik ilyen gyorsan befogadtak. Hálás vagyok az edzőknek, a csapattársaimnak is, amiért nap mint nap átélhetem mindezt, és természetesen köszönöm a családomnak a rendíthetetlen támogatást, a feltétel nélküli szeretetet, mert számomra az a legnagyobb győzelem, hogy büszkék rám.

A győriek ezen a héten vasárnap a norvég Storhamar vendégeként lépnek majd pályára a Bajnokok Ligájában.

