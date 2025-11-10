Hosszú távra magához kötötte egyik legjobbját a BL-címvédő Győr

Közel két éve, 2023 decemberében szerződött Győrbe a francia–szenegáli kapuvédő. A vb-győztes és olimpiai ezüstérmes Hatadou Sako szerződése eredetileg 2027-ig szólt, a Győri Audi ETO KC azonban hétfőn arról számolt be, hogy a felek megállapodását 2029-ig meghosszabbították.

Hatadou Sako (99) bravúros védésekkel járul hozzá a győriek sikereihez. Fotó: MTI/Purger Tamás

Hatadou Sako már eddig is rengeteget bizonyított

Noha Sako eddig „csak” 52 tétmérkőzésen szerepelt a Győr színeiben, máris a női kézilabda BL négyes döntőjét 2025-ben is megnyerő gárda kulcsjátékosává nőtte ki magát. A francia–szenegáli kézilabdakapus a szenzációs védéseivel járul hozzá a Bajnokok Ligája csoportkörében a hétvégi sikerrel hétből hét győzelemmel álló csapata eredményességéhez.

Hatadou Sako a világ egyik legjobb kapusa, aki nemcsak a védéseivel, hanem a személyiségével és győztes mentalitásával is hatalmas értéket képvisel. Az eddig Győrben töltött majdnem másfél éve alatt rengeteget bizonyított; hihetetlen akaraterejével és óriási munkabírásával nagyon gyorsan a csapat kulcsfigurájává vált

– nyilatkozta a klubhonlapnak Fata Edina, a Győri ETO Kft. ügyvezetője. – Óriási szerepet vállalt a csapat legutóbbi bajnoki címéből és a Bajnokok Ligája-címvédésből, az új évadban pedig korábbi önmagát felülmúlva kápráztat el bennünket hétről hétre a teljesítményével. Nagy öröm számunkra, hogy hosszú évekre elkötelezte magát a klub mellett, és biztos vagyok benne, hogy még rengeteg közös siker vár ránk.

Köszönet a támogatásért

A szerződés aláírása után Hatadou Sako is nyilatkozott. – Nagyon boldog vagyok, hogy tovább folytathatom az utam Győrben. Néhány évvel ezelőtt el sem tudtam volna képzelni, amit ma megélek, és ezért rendkívül hálás vagyok – mondta Hatadou Sako. – Köszönöm a klubnak, a vezetőségnek és természetesen a szurkolóknak, akik ilyen gyorsan befogadtak. Hálás vagyok az edzőknek, a csapattársaimnak is, amiért nap mint nap átélhetem mindezt, és természetesen köszönöm a családomnak a rendíthetetlen támogatást, a feltétel nélküli szeretetet, mert számomra az a legnagyobb győzelem, hogy büszkék rám.