Két kiállítás és tizenhat gól, vb-történelem született ezen a meccsen

Japán 2-0-ra, Franciaország pedig 6-0-ra győzte le a marokkóiakat a katari vb B csoportjának korábbi mérkőzésein. Mindezek után előzetesen tudható volt, hogy Marokkó U17-es válogatottja csak a legjobb csoportharmadikok között, és csakis akkor juthat tovább a csoportkörből, ha fölényesen nyer vasárnap Új-Kaledónia ellen.

Marokkó válogatottja boldogan ünnepelhetett a vasárnapi U17-es vb-meccs után (Fotó: x.com/EnMaroc)

Marokkó egy győzelemmel a továbbjutás kapujában az U17-es vb-n

A végkifejlet ismert: az előzőekben gólképtelen marokkói játékosok a nemzetközi szövetség statisztikája szerint nem kevesebb, mint 78 alkalommal célozták meg a kaput (34-szer el is találták azt), a lehetőségekből pedig 16-ot váltottak gólra. Már a szünetben 7-0 volt az állás, az ellenfél ráadásul két kiállítás miatt a 31. percben már kettős emberhátrányban volt. A diadal értékét növeli, hogy a riválisok közül korábban a portugálok „csak” 6-1-re nyertek Új-Kaledónia ellen, Japán pedig 0-0-ra végzett vele.

A győzelemmel Marokkó Japán és Portugália mögött harmadik lett a maga négyesében, az addigi 0-8-as gólkülönbségét pedig 16-8-ra javította. Ez átmenetileg a legjobb csoportharmadik csapattá emelte a marokkóiakat, akik a hátralévő csoportmeccsek miatt még nem nem tudni, pontosan hol zárnak, de minden bizonnyal továbbjutnak majd a legjobb 24 közé.

Új rekord született

A hatalmas arányú siker mellett a nemzetközi sportsajtó sem ment el: a portugál A Bola például arról írt, hogy a marokkói gárda 16-0-s győzelme volt a férfi-világbajnokságok (felnőtt, U20, U17) valaha volt legnagyobb különbségű sikere. A korábbi rekord Spanyolországé volt, amely 1997-ben, Egyiptomban 13-0-ra győzte le Új-Zélandot.

Az U20-asok között Norvégia tartja a rekordot Honduras elleni 12-0-val, még 2019-ből.

A felnőttek között máig Magyarország a rekorder El Salvador 1982-es, 10-1-re legyőzésével.

