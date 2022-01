Hiba csúszott Bécs számításaiba a kötelező oltással kapcsolatban

Technikai bonyodalmak miatt a kötelező oltások regisztrációja leghamarabb csak áprilisban valósulhat meg Ausztriában – közölte az ELGA informatikai cég, amely a koronavírus elleni intézkedés technikai végrehajtásáért felelős.

Első európai országként Ausztria már tavaly bejelentette, hogy februártól kötelező lesz a koronavírus elleni vakcina felvétele minden 14 éven felüli lakosnak.

Bár az ELGA hangsúlyozta, túl szoros a menetrend ahhoz, hogy ennyi ember adatait felvegyék a nyilvántartásukba, az osztrák kormány közölte, ragaszkodik a szigorú rendelet februári hatályba lépéséhez. Bécs hozzátette viszont, hogy figyelembe veszik a technikai nehézségeket, és előfordulhat, hogy kitolják az oltatlanokat fenyegető pénzbírság kiszabásának határidejét.

– Újra kellene gondolni az oltási kötelezettséget az omikronhullám lecsengése után

– vélekedett Gerald Gartlehner járványügyi szakember, aki szerint a koronavírus új variánsa olyan gyorsan terjed, hogy felgyorsítja a lakosság immunizációját.

– A technikai kivitelezésben adódó késések azt eredményezhetik, hogy a kötelező oltások túl későn érkeznek már az omikron variáns ellen

– értett egyet Peter Bussjager egyetemi professzor is. A kormány járványügyi tanácsadó testülete szintén arra szólította fel a vezetőket, hogy értékeljék újra a jogszabály bevezetését a jelenlegi helyzetben. Hozzáfűzték azonban, hogy az intézkedést nem szabad teljesen félresöpörni, hiszen az omikron után újabb variánsok tehetik szükségessé a lépést.

Szomszédja példáját látva tavaly Németország is kilátásba helyezte, hogy kötelezővé teszi a koronavírus elleni vakcina beadatását. Az új kormány már decemberi hivatalba lépésekor úgy döntött, szavazásra bocsátja a kérdést a parlamentben, azonban még mindig nem tudatták, hogy ez mikor fog megvalósulni. A Zöldek és a szociáldemokraták (SPD) az omikronhullám közepette azzal indokolják a halogatást, hogy több időre van szükségük a kérdés átgondolására.

Sokan azonban azzal magyarázzák az időhúzást, hogy a pártok nem akarják nehéz helyzetbe hozni koalíciós partnerüket, a liberális Szabaddemokrata Pártot (FDP), amely a szabadságjogokra hivatkozva ellenzi a kötelező oltást.

A Reuters hírügynökség összefoglalója szerint Ausztrián kívül Ecuador, Indonézia, Tádzsikisztán, Türkmenisztán és az óceániai Mikronézia is kötelezővé tette a koronavírus elleni oltás beadatását a felnőtt lakosságnak. Más országokban viszont inkább az az elterjedt, hogy a kormányzati alkalmazottaknak, az egészségügyi dolgozóknak vagy az idős korosztálynak írják elő az oltási kötelezettséget. Ezenfelül világszerte több helyen életbe lépett az a korlátozás is, hogy a nyilvános helyekre, például éttermekbe és edzőtermekbe csakis oltási igazolással léphetnek be a lakosok, így az oltatlanokat kizárják a közösségi élet számos területéről. Ez utóbbi mellett döntött többek között Olaszország, Franciaország, Svájc, Ukrajna, Marokkó és Dél-Korea is.