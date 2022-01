Németországban is praktizált az embereket kínzó szír orvos

Emberiesség elleni bűncselekmények vádjával állt bíróság elé szerdán a németországi Frankfurtban egy szír orvos, aki 2015 óta Németországban is praktizált, amíg 2020 júniusában le nem tartóztatták. A 36 éves Alaa Músza 2011-ben és 2012-ben dolgozott a homszi 608-as, valamint a damaszkuszi 601-es számú kórházban, ahol olyan sebesülteket kellett ellátnia, akik ellenezték Bassár el-Aszad szíriai elnök vezetését. A szíriai forradalom kezdetén tömegesen tartóztatták le és börtönözték be az embereket. Alaa Músza néhány évvel később munkavállalási vízummal jutott el Németországba: többek között Bad Wildungen városában is praktizált mint ortopéd orvos, valamint Kassel közelében is dolgozott. Letartóztatására azt követően került sor, hogy két egykori foglya felismerte az orvost és jelentették a német rendőrségnek.

A férfit azzal is vádolják, hogy halálos injekciót adott be egy fogolynak, megfelelő érzéstelenítés nélkül végzett el különböző műtéteket, valamint több férfi fogoly nemi szervét próbálta meg eltávolítani, egy fiatal fiú esetében például felgyújtotta azt, miután gyúlékony folyadékkal lelocsolta.

Az orvos tagadta, hogy bárkit bántalmazott volna vagy a kórházakban kínzást látott volna. Alaa Músza kétgyermekes apa, és bár a tárgyalás alatt folyékonyan beszélt szíriai életéről németül, bírálta a frankfurti bíróságot, amiért nem tettek közzé arab nyelvű fordítást az eljárásról. A férfi elmondta, már 2009-ben úgy döntött, Németországba fog emigrálni.

Gundula Fehns-Boeer, a bíróság szóvivője a tárgyalás kezdete előtt ismertette, a rabok olyan civilek voltak, akik ellenezték Bassár el-Aszad vezetését, Alaa Músza pedig kifejezetten őket vette célba. Noha az orvos ítéletére még várni kell, több német ügyvéd azt nyilatkozta az újságíróknak, feltehetőleg életfogytiglani börtönbüntetést fog kapni. Egykori bántalmazottjai között többen Európában élnek, az Ausztriába menekült Ahmad A. például a per egyik fő tanúja lesz a Der Spiegel német hetilap szerint.

– Olyan módszereket dolgoznak ki az orvosok, amelyek nem hagynak nyomot. És életben tartják a beteget azért, hogy még jobban megkínozhassák

– fejtette ki a Deutsche Welle német hírportálnak adott interjújában Steve Miles, a Minnesotai Egyetem professzora, hogyan tudnak éveken át észrevétlenek maradni az orvosok által elkövetett brutális bűncselekmények. A szakértő szerint az orvosok szerves részét képezik a kínzásra épülő rendszereknek, noha az 1975 októberében elfogadott Tokiói nyilatkozat megtiltja az orvosoknak, hogy részt vegyenek kínzásban.

Egy szír édesanya férje és fia fotójával, akikről azóta nem tud semmit, hogy 2012-ben bebörtönözték őket Szíriában. Fotó: AFP/DPA Pool/Thomas Frey

Németországban ez már a második olyan ügy volt, amely során szíriai ellen indult eljárás emberiesség elleni bűncselekmény vádjával. Múlt csütörtökön a Bassár el-Aszad vezette kormányzat titkosszolgálatának egyik volt vezető tisztségviselőjét ítélték életfogytiglani szabadságvesztésre Koblenzben. Az 58 éves Anvár Raszlánt foglyok brutális kínzása miatt ítélték el, a „Földi pokol” néven is ismert damaszkuszi al-hatib börtönben legalább 58-an vesztették életüket Raszlán vezetése alatt. Mindkét per az egyetemes joghatóság elve alapján kezdődött el, miszerint a háborús és az emberiesség elleni bűncselekményekkel harmadik országok bíróságai is foglalkozhatnak.

Borítókép: Alaa Músza a frankfurti bíróságon 2022. január 19-én (Fotó: AFP/Pool/Boris Roessler)