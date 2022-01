Vasszigor jellemzi a brit menekültügyi reformtervet

A törvényjavaslat lehetővé tenné a brit határrendészet számára azt is, hogy egy „biztonságos harmadik ország” területére küldjék a menedékkérőt, amíg elbírálják kérelmét az Egyesült Királyságban. A törvényjavaslat arra is lehetőséget biztosít, hogy a tengeren tartózkodó migránsokat, akik a szigetországba igyekeznek, visszafordítsák onnan. A dokumentumban szerepel egy olyan törvényi rendelkezés is, amely ugyan kivételes esetben, de külön értesítés nélkül megfosztaná a meglévő brit állampolgárságuktól azokat, akik nemzetbiztonsági kockázatot vagy terrorveszélyt jelentenek az Egyesült Királyságra.

A brit belügyminiszter, Priti Patel azt mondta, hogy a törvényjavaslat az illegális bevándorlást és az embercsempészet elleni fellépést szolgálja, valamint a modern rabszolgaság megállítását célozza, illetve azt, hogy méltányosabbá tegye a jelenlegi menekültügyi rendszert. Szerinte ugyanis a törvény jobban védené azokat, akiknek valóban menedékre van szükségük, azokat pedig, akiknek nincs joguk ahhoz, hogy az Egyesült Királyság területén tartózkodjanak, könnyebben ki lehessen toloncolni.

A The Weekly Voice hírportál kiemelte, hogy a törvényjavaslat a Nagy-Britanniában élő hatmillió kisebbség jövőjét veszélyeztetné, ugyanis a kettős útlevéllel rendelkező brit állampolgárok többsége attól tart, hogy kiszolgáltatottabbá válnak és jogi úton történő megkülönböztetés áldozatai lesznek. David Davis konzervatív politikus például „civilizálatlannak” és „jogilag vitathatónak” nevezte a brit állampolgárságtól való megfosztás tervét. Imran Hussain, a Bradford East kerület munkáspárti parlamenti képviselője azt állította, hogy a javaslat „aránytalanul nagy hatással lesz a fekete, az ázsiai és más etnikai kisebbségek közösségeire”.

Több jogi szakértő szerint a törvényjavaslat számos olyan intézkedést tartalmaz, amelyek összeegyeztethetetlenek a nemzetközi joggal,

sértik az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést és tartanak attól is, hogy a menekültekkel szembeni bánásmód attól függően történne, hogy hogyan érkeztek az országba.

A The Conversation brit hírportál szerint az Egyesült Királyságban a közelmúltban jelentősen megnőtt azon esetek száma, amikor bizonyos személyeket megfosztottak brit állampolgárságuktól. A legtöbb esetben erre akkor került sor, amikor a brit állampolgár már a tengerentúlon tartózkodott, így előfordulhat, hogy nem is tud állampolgársága elvesztéséről, ez pedig az ítélet elleni fellebbezést is megnehezíti. Az 1981-es brit állampolgársági törvény ugyan előírja, hogy a külügyminiszternek írásban értesítenie kell az érintett személyt a brit állampolgárságától való megfosztásról, mielőtt a megfosztást elrendelő határozatot meghozhatnák, az új javaslat mentesíti a kormányt az értesítés alól. Ez kiváltképp olyan esetekre vonatkozik, ha az adott célszemély terrorveszélyt jelent, vagy ha az értesítés fontos hírszerzési akciót akadályozna meg, valamint ha csalás útján szerezték meg állampolgárságot.

Borítókép: távozásra készülnek Nagy-Britanniába igyekvő illegális bevándorlók az észak-franciaországi Dunkerque közelében 2021. november 16-án, ahol a táborban legkevesebb 1500 migráns várta a lehetőséget, hogy Nagy-Britanniába jusson (Fotó: MTI/AP/Louis Witter)