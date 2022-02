A Greenpeace éléről a német kormányba

NÉMETORSZÁG

A bejelentés szerint Jennifer Morgan először miniszteri megbízottként kezdi meg munkáját, mivel még nincs német állampolgársága. Kérvényét már benyújtotta, és amint elbírálják, államtitkárrá nevezhetik ki. Feladatai között szerepel majd a német álláspont előkészítése és a német küldöttség vezetése a nemzetközi klímapolitikában.

Az ellenzékben lévő Kereszténydemokrata Unió (CDU) és bajor testvérpártja (CSU) aggasztónak nevezte, hogy nemzetközi lobbisták bármely területen vezető szerephez juthatnak a német kormányban. Az uniópártok frakcióvezetője szerint a prominens lobbista gyors honosítása jó példa a zöld kettős mércére. Thorsten Frei ezzel bizonyára arra célzott, hogy a Zöldek nem olyan régen maguk is kifogásolták a lobbisták egyre nagyobb térnyerését a német parlamentben és a kormányban zajló döntéshozatali folyamatokban.

A német törvényhozás irányelve szerint egyértelműbbé és átláthatóbbá kell tenni a lobbitevékenység és az állami döntéshozatal kapcsolatát, a Transparency International korrupcióellenes szervezet azonban érdekes módon problémamentesnek látja az amerikai környezetvédő kormányzati szerepvállalását.

A Zöldek és a lobbisták kapcsolata nem új keletű a német politikában. Korábban az ökopárt több politikusa lett később nagy német cégek képviselője, a legemlékezetesebb talán a Zöldek korábbi pártelnökének, Joschka Fischernek az esete, aki politikai karrierje után a BMW-ben vállalt szerepet, amit akkor azzal a kritikával illettek a német lapok, hogy egy hangos környezetvédőből egy megvásárolt lobbista lett. Arra azonban első alkalommal kerül sor, hogy egy lobbista vállal kormányzati szerepet a Zöldek oldalán. Morgan kinevezése nem csak az ellenzék körében válthat ki ellenszenvet.

Baerbock döntése minden bizonnyal párttársát, Robert Habecket is meglepte, aki a Gazdasági és Klímavédelmi Minisztérium vezetőjeként eddig ellátta a klímavédelmi feladatokat.

Mivel a nemzetközi klímapolitika a külügyminisztérium portfóliójában kapott helyet, így a klímavédelmi források elosztásáról is Baerbock és Morgan fog dönteni, amely Habeck feladatait nyilvánvalóan kiüresítheti.

Az új miniszteri megbízott hivatalos álláspontja az Oroszországból közvetlenül Németországba gázt szállító, még mindig hatósági engedélyre váró Északi Áramlat 2 gázvezeték ügyében egyelőre nem ismert, azonban beszédes lehet, hogy múlt héten még a Greenpeace vezetőjeként bírálta az Európai Unió döntését, amely szerint a gáz- és atomenergiát a zöldkategóriába sorolta. A német kormánypártok alapvetően támogatják az Északi Áramlat 2 üzembe helyezését, azonban a zöldpolitikusok, köztük Baerbock ellenzője az orosz gáznak. Nem lehet nyugodt tehát Olaf Scholz kancellár sem, hiszen amennyiben a külügyminisztérium továbbra is hátráltatja a gázvezeték engedélyezését, úgy az orosz gáz hiányában a rezsiárak tovább emelkedhetnek, és az egyre népszerűtlenebbnek számító kancellár (lásd keretes írásunkat) tovább veszíthet támogatottságából.

Az ellentét a kancellária és a külügyminisztérium között tehát tovább mélyül, Németországnak már nemcsak egységes külpolitikája, de egységes klímapolitikája sincs. Emellett kérdés, hogy Morgan államtitkári kinevezésével mekkora befolyásra tesz szert a nemzetközi klímalobbi központjának számító Greenpeace, illetve általuk az Északi Áramlat 2 gázvezetéket hevesen ellenző Egyesült Államok az Európai Unió vezető hatalmának számító Németország energiapolitikájában.

Zuhanó népszerűség A német kormánypártok és az őket vezető Olaf Scholz kancellár további népszerűségvesztését mérte az INSA német közvélemény-kutató cég. A kormány megalakulásától még száz nap sem telt el, az úgynevezett jelzőlámpa-koalíció támogatottsága azonban már most kilenc százalékot esett, támogatóik száma ugyanis 58 százalékról 49 százalékra csökkent az elmúlt két hónapban. A megkérdezettek 71 százaléka vezetési hiányosságokat lát a adminisztrációban, és több mint kétharmaduk nem tartja megfelelőnek az energiapolitikájukat. Nemcsak a kormányzat, hanem Olaf Scholz kancellár támogatottsága is csökkenő tendenciát mutat. Míg megválasztásakor a lakosság 36 százaléka volt elégedett vele, a friss mérések szerint ez a szám már csak 32 százalék. A kancellár munkájával elégedetlenek száma pedig 22 százalékról több mint a duplájára, 46 százalékra emelkedett év eleje óta. További érdekesség, hogy amennyiben most lennének a parlamenti választások, úgy a Kereszténydemokrata Párt (CDU) öt százalékkal több szavazatot kapna, mint a kormányon lévő szociáldemokraták (SPD). (MN)

Borítókép: Jennifer Morgan (b), a Greenpeace ügyvezető igazgatója és Annalena Baerbock német külügyminiszter (Fotó: JOHN MACDOUGALL / AFP POOL / )