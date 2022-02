„A hadköteles férfiak próbálják a családjukat menteni”

– A rengeteg hír és a bizonytalanság olyan pánikot szült Ungváron csütörtökön – ami sajnos nemrég a koronavírus miatt szintén megtörtént –, hogy a boltokat, a benzinkutakat, a bankautomatákat megrohamozták az emberek. Pénteken ez már nem volt tapasztalható, mindenki bespájzolt, aki szeretett volna, és az árakat is lényegesen megemelték, ráadásul az árfolyam is az egekben van – részletezte lapunknak Ivett, egy Ungvár közelében élő kárpátaljai fiatal, hogyan élik meg az emberek a magyarlakta térségben az ukrajnai háborús helyzetet. A helyi lakos arról is beszámolt, hogy az utóbbi egy-két hónapban, amikor már tartott a „huzavona” Oroszország és Ukrajna között, de még nem tört ki a háború, az üzemanyag- és az élelmiszerárak már akkor is folyamatosan növekedtek.

Az általános mozgósítás nagyon ijesztő kifejezés, ez szintén nagy pánikot váltott ki

– mondta el azzal kapcsolatban, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtök éjjel elrendelte a hadköteles férfiak mozgósítását, és a határátlépést is megtiltották a számukra. Ivett kifejtette, hogy az orosz támadás első napján rengetegen érkeztek a kárpátaljai határátkelőkre, és kilométeres sorok is kialakultak, a csapi, az asztélyi, illetve az tiszaújlaki határátkelőt is sokan választották. Hozzátette: a vonatos határátkelés szintén nagyon túlterhelt volt, tömegek indultak el a határra, egy szerelvénnyel 6-700-an akarták elhagyni az országot.

– Ám amikor az esti órákban kiderült, hogy a hadköteles férfiak nem hagyhatják el az országot, sokan visszafordultak, így mérséklődött a határátlépés ideje.

A férfiak közül sokan próbálják a családjukat menteni, kikísérik őket a határhoz, az anya a gyerekekkel vagy a család többi tagjával elhagyja az országot

– fűzte hozzá Ivett. – Most már csak azok mennek, akik a törvény hatályán kívül eső korosztályba, kategóriába tartoznak. Jelenleg leginkább nők és gyerekek távoznak az országból, ami ijesztő a számomra – vallotta be a kárpátaljai fiatal. Ivett továbbá arról is beszámolt, hogy sokan, akik a keleti országrészből érkeztek és a határokat célozták meg, a hadkötelezettségről szóló esti korlátozás eredményeképp maradtak a nyugati országrészben, ahol nyugodalmasabb a helyzet.

– Itt próbálkoznak boldogulni, lakást bérelni, ismerősökhöz bekopogtatni, bármilyen megoldást találni egy hosszabb-rövidebb életmód kialakítására – ismertette a helyzetet Ivett. A megyei közigazgatás tájékoztatása szerint eddig mintegy tizenkétezren érkeztek Kárpátaljára, közülük tízezren a magánszektorban béreltek lakást vagy szállást, kétezren pedig a menedékhelyeket vették igénybe.

A kárpátaljai lakos arra is kitért, hogy a mostani helyzet következményei szerinte beláthatatlanok. Hozzáfűzte:

a folyamatos pánik amiatt, hogy nem tudják mi fog történni, az álhírek súlya és hogy semmi pozitívum nem éri az embereket, pszichikailag nagy nyomást helyez rájuk.

– Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a szomszédos államok még nem határolódtak el tőlünk, a határok átjárhatók, fogadják a menekülteket. Meglátjuk, mi lesz, reméljük, mihamarabb vége lesz ennek a háborúnak – jelentette ki.