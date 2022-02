A nyugati nyomás felértékeli Peking és Moszkva viszonyát

– Egy olyan helyzet kialakulását látjuk, amely nagyban hasonlít a hidegháborúra – nyilatkozta lapunknak Vlagyimir Putyin orosz elnök és Hszi Csin-ping (Xi Jinping) kínai elnök tegnapi találkozójáról Salát Gergely, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója. 2019 novembere óta ez volt az első személyes megbeszélésük, bár időközben a virtuális térben többször is tárgyaltak egymással. Oroszország korábban nem forszírozta a szorosabb kapcsolatot Pekinggel, mert Kína hosszú távon potenciális riválisnak számít, de a szakértő úgy látja: a két vezető találkozójából úgy tűnik,

felértékelődik a kínai–orosz együttműködés annak tükrében, hogy Amerika katonailag Oroszországgal, gazdaságilag Kínával szemben lép fel határozottabban, ugyanis nyugati nyomás nélkül nem lenne ilyen erőteljes a két ország kapcsolata.

A szakértő szerint az is látszik, hogy az Egyesült Államok egyszerre próbálja megfékezni Kína és Oroszország erősödését és a tegnapi találkozó ennek a lépésnek az ellensúlyozására is szolgált.

Salát Gergely hangsúlyozta, a találkozó diplomáciai, katonai és gazdasági területen is jelentőségteljes volt, mindkét ország számára fontos egymás támogatása, többek között az energiaellátás és a diplomácia területén. A tegnapi találkozó is egyfajta demonstráció volt a Nyugatnak, miszerint Vlagyimir Putyin támogatja Kínát a nyugati olimpiai diplomáciai bojkottal szemben, Hszi Csin-ping pedig jelzi: Moszkva nincs egyedül az ukrajnai krízis közepette.

Salát Gergely úgy véli, míg Moszkva többek között a hadiiparban állt Kína segítségére, Kína nagy szerepet játszik abban, hogy Oroszország a nyugati szankciók ellenére meg tudta tartani gazdasági erejét.

A tegnapi találkozó előtt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a francia Les Echos-nak és a német Handelsblattnak adott interjúban erősítette meg, hogy a brüsszeli listán több Moszkva-ellenes szankció, többek között az Északi Áramlat 2 gázvezeték blokkolása is szerepel, amelyet abban az esetben fognak bevetni, ha Oroszország megtámadja Ukrajnát. Von der Leyen úgy fogalmazott: „Európa nagyon erős gazdasági befolyással van Oroszországra.” Hangsúlyozta Oroszország függőségét az európai importtól és a befektetésektől.

Sajtóhírek szerint a rubel és az orosz tőzsdeindexek már az orosz és a kínai elnök tárgyalása előtt is erősödtek némileg, a piacok ugyanis arra számítanak, a két szomszédos nagyhatalom tovább erősíti az együttműködését. Tartanak ettől Nyugaton is, ugyanis az amerikai külügyminisztérium szóvivője csütörtökön óva intette a kínai vállalatokat attól, hogy segítsenek kijátszani az Ukrajna estleges megtámadásáért Oroszországra kivetendő szankciókat. Úgy tudni, a lehetséges büntetőintézkedések között szerepelnek olyanok is, amelyekkel megnehezítenék Oroszország részvételét a dolláralapú nemzetközi pénzügyi elszámolási rendszerben.

Borítókép: Közös kínai–orosz hadgyakorlat 2021-ben Kínában (Fotó: Europress/AFP)