A terrorvezér halála korlátozott hatással lesz az ISIS működésére

Gyermekjátékok, takarók, színes ruhák, matracok, vérrel borított padló és egy romos családi ház maradt az amerikai különleges erők művelete után, amelyben végeztek az Iszlám Állam (ISIS) terrorszervezet vezetőjével, Abu Ibráhim al-Hásemi al-Kurejsivel az észak-szíriai Atme városában, közel a török határhoz. A támadás előtt hónapokon át tartotta megfigyelés alatt al-Kurejsit az amerikai hírszerzés: második emeleti szobáját csak ritkán hagyta el. A különleges erők azt is megvizsgálták, túlélné-e az épület, ha a terrorvezér pokolgépet hozna működésbe.

A 45 éves al-Kurejsit „a pusztítóként” is emlegették, ugyanis amellett, hogy 2019 októberében, az ISIS előző vezetőjének, Abu Bakr al-Bagdadi halála után átvette a terrorszervezet irányítását, ő szervezte meg a 2014-es jazidik elleni népirtást, a szindzsári mészárlást, továbbá ő felügyelte az ISIS afrikai és afganisztáni hálózatát. Alkalmanként bírói feladatokat is ellátott, akkor emberrablások ügyében hozott döntéseket és kivégzéseket rendelt el, hagyott jóvá. Az Amir Muhammad Szaíd Abdal-Rahman al-Mavla néven született terrorista Irakból származott, biztonsági tisztviselők szerint Szaddám Huszein iraki elnök hadseregében is szolgált, a 2003-as iraki invázió után azonban már az al-Kaida tagja volt. A szervezetet 2014-ben hagyta el, ekkor csatlakozott az ISIS-hez, ahol felelős volt az al-Bagdadival szemben állók eltávolításáért. Vezetőként ugyanakkor már kevésbé volt aktív, ez segített neki elkerülni az amerikai hajtóvadászatot, viszont a szervezet terjedését is akadályozta.

– Repülőgépek repültek el a fejünk fölött és körülbelül tíz perc múlva nagy kiabálást hallottunk: add fel magad, a ház körül van véve!

– nyilatkozta Atme város egyik lakosa, Mahmúd az AFP francia hírügynökségnek a tegnapi amerikai rajtaütésről.

Mások arról is beszámoltak, az amerikai erők, igyekeztek nyugtatni a helyieket: azért jöttek, hogy megszabadítsák őket a terroristáktól. A katonák hangosbemondón szólították fel az embereket, hagyják el a területet. Sajtóhírek szerint a lakosság megdöbbenve értesült arról, hogy szomszédságukban él a világ egyik legkeresettebb embere, az Iszlám Állam vezetője, aki egyébként taxisofőrnek adta ki magát, amikor kibérelte a kétemeletes, olajfákkal körülvett házat. A földszinten egy olyan család élt, amely nem kapcsolódott a terrorszervezethez, az első emeleten pedig az ISIS egy alacsonyabb rangú vezetője élt családjával.

– Ez az ember 11 hónapig élt itt. Semmi furcsát nem vettem észre benne. Szelíd és vidám embernek tűnt

– mondta a ház tulajdonosa, akit kávéval is kínált a hírhedt terrorista. Hozzátette: „ha tudtam volna róla, soha nem hagytam volna, hogy a házamban éljen”.

Az ISIS hírhedt terrorvezére, Abu Ibráhim al-Hásemi al-Kurejsi. Fotó: Az Egyesült Államok külügyminisztériuma

Michael Pregent, az amerikai Hudson Intézet munkatársa szerint al-Kurejsi halála jelentős csapás az Iszlám Állam ellen, hosszú távon viszont korlátozott hatással lesz a szervezet működésére. A szakértő szerint a terrorvezér halála ellenére is képesek lesznek a dzsihadisták műveleteket végrehajtani, ugyanakkor hozzátette: hanyatlás várható, ahogyan az al-Bagdadi halála után is történt.

– Az ISIS következő vezetője egy viszonylag ismeretlen személy lehet, ez újabb kihívást fog jelenteni az Egyesült Államoknak. De kihívást jelent a szervezet számára is, különösen, ha a következő vezető hírneve nem olyan nagy, mint elődeié

– magyarázta Colin Clarke, az amerikai Soufan-csoport elnevezésű biztonsági tanácsadó szervezet elemzője a The New York Times amerikai napilapnak.

Alvósejtek Irakban

Noha az ISIS fellegvára éveken át Szíria volt, egyértelműen látszik, hogy a szervezet székhelyének sokkal inkább a szomszédos Irak tekinthető. Libanoni biztonsági források szerint tavaly október óta legalább 48 fiatal férfi hagyta el a libanoni Tripolit, feltehetőleg Irakba szöktek, hogy csatlakozzanak az Iszlám Államhoz. A közel-keleti ország második legnagyobb kikötővárosát egykor Libanon ipari erőművének is nevezték, az elmúlt években azonban a földközi-tengeri partvidék egyik legszegényebb városává vált, ami főként a hatalmas mértékű inflációnak tudható be. Idővel Tripoli már a szélsőségesek melegágyaként vált ismertté. A terroristák pedig előszeretettel toboroznak fiatalokat a városból, akik a növekvő szegénység és a munkanélküliség elől menekülnének.

– Anyám, Irakban vagyok, az ISIS egyik táborában. Nem tudom pontosan, hogy hol, de próbálok hazajutni. Kérlek, segítsetek!

– idézte fel egy édesanya az al-Dzsazíra pánarab hírcsatornának 19 éves fia, Ibrahim segítségkérő telefonhívását azt követően, hogy a fiú barátjával elszökött otthonról. Ibrahim az elmúlt napokban azonban elhunyt az iraki hadsereg légi csapásában.

Az édesanya elmondta, mielőtt megszakadt volna a vonal, fia arról beszélt zaklatottan, idegenek azt mondták neki, a biztonsági szolgálatok üldözik őt terroristatevékenységben való állítólagos részvétel miatt, ezért menekült el Libanonból. Egy másik család szintén arról számolt be, 2019 óta mentális problémákkal küzdő gyermeküket hasonlóan csalták Irakba. A libanoni belügyminisztérium egyik, névtelenséget kérő forrása az al-Dzsazírának elmondta, a Iszlám Állam emberei kétezer dolláros fizetést is ígértek a fiataloknak.

Az EU a legnépszerűbb úti cél. Az Iszlám Állam hanyatlása után jelentősen megnőtt azok száma, akik hamis útlevelekkel hagynák el Szíriát. Egy Törökországban működő szervezet akár 15 ezer dollárt is elkér az okmányokért, amelyeket főként arra használnak tulajdonosaik, hogy Európába jussanak Isztambulon keresztül. Népszerű úti cél Oroszország is, Niger, Ukrajna és Afganisztán, de sokan akarnak Mexikóba is eljutni, hogy onnan illegálisan lépjenek be az Egyesült Államokba. A jelenség azonban arra enged következtetni, veszélyes szélsőségesek juthatnak be az Európai Unió területére, olyan személyek is, akiket egyébként a múltban elkövetett bűncselekményeik miatt bíróság elé állítanának. – Tisztában vagyunk azzal, hogy az Iszlám Állam tagjai ezeket a hamis útleveleket használják, hogy Európába menjenek és az európai biztonság nem tud fellépni ellenük – mutatott rá az amerikai belbiztonsági minisztérium munkatársa.

Borítókép: Az amerikai különleges erők rajtaütése nyomán megrongálódott épület a török határ közelében lévő északnyugat-szíriai Idlíb tartomány Atme városában 2022. február 3-án (Fotó: MTI/AP/Gait Alszajed)