Botrányt okozott a zsidó szó szótári meghatározása

Botrányt okozott a zsidó szó szótári meghatározásának megváltoztatása Németországban – jelentette a The Times of Israel című, angol nyelvű izraeli hírportál. A német nyelv vezető szótára, a Duden megváltoztatta a zsidó, németül Jude szó definícióját, miután egy frissítése komoly felzúdulást okozott a német zsidó közösségben – s ez hűen tükrözi a máig ható jelentős érzékenységet ebben a kérdésben csaknem nyolc évtizeddel a holokauszt után is.

A Duden szótár a közelmúltban azzal a magyarázattal egészítette ki online kiadását, miszerint

a zsidó kifejezést alkalmanként diszkriminatívnak tekintik a nemzetiszocialista nyelvhasználat emléke miatt. Ilyenkor általában olyan megfogalmazásokat használnak helyette, mint a zsidó nép, a zsidó polgártársak vagy a zsidó vallásúak.

Ezek a mondatok vezető zsidó csoportok és személyek felháborodását váltották ki. Hangsúlyozták, hogy önmaguk azonosítása a fogalommal vagy zsidóként történő megnevezésük nem diszkriminatív, noha a Duden definíciója ezt sugallta. A szótár kiadója a szócikk újabb frissítésével válaszolt a bírálatra a zsidó közösség tiltakozásának megfelelő módon.

– Évtizedek óta vitatják a zsidó szó használatát a történelemben és jelenleg is, de különösen a náci korszakban használt antiszemita alkalmazása miatt – írja jelenleg honlapján a szótár. „Ugyanakkor sokan széles körben használják magától értetődően, és nem tekintik problematikusnak. A németországi Zsidók Központi Tanácsa, amelynek nevében is szerepel ez a kifejezés, támogatja a használatát” a szótári szócikk legfrissebb változata szerint.