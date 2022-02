Lapozó: Saját házaikból űzik ki a franciákat a házfoglalók

El kell hagyniuk a brüsszeli templomot az éhségsztrájkoló migránsoknak

A bírói döntés értelmében a dokumentumok nélküli migránsoknak február 28-ig el kell hagyniuk azt a brüsszeli templomot, amelyet az illegális bevándorlók 2021 januárjában foglaltak el. A több mint négyszáz fős csoport éhségsztrájkkal és szájbevarrással tűzdelt maratoni demonstrációval akarta kikényszeríteni a belga államtól, hogy akár jogosultság nélkül, és az ország törvényeiben foglalt szabályok ellenére is tartózkodási és munkavállalási engedélyeket kapjanak.

Az épület kiürítése után megkezdik a jócskán lelakott templom helyreállítását, többek között a megrongálódott elektromos hálózat cseréjét. A megsérült vezetékek életveszélyessé váltak, ezért a templom áramellátását már jó ideje le kellett kapcsolni. A templom papja, Daniel Alliët – aki vendégül látta és támogatta a migránsokat – azzal vádolja Belgium bevándorlási és menekültügyi államtitkárát, Sammy Mahdit, hogy nem tartotta be a migránsok számára a tárgyalásokon tett ígéreteit. Ugyanakkor Alliët elismeri, hogy a templomi demonstráció nem fogja megoldani az illegális migránsok helyzetét, ezért ezentúl más módszerekkel – és az atya szerint is főleg más helyszínről – kell folytatni a küzdelmet a tartózkodási engedélyek megszerzéséért és a migránsok jogainak érvényesítéséért.

Forrás: Lalibre.be

Orvosokból álló politikai mozgalom alakult Olaszországban

Az elmúlt két évben megtapasztalt egészségügyi hiányosságok arra ösztönözték olasz orvosszakértők egy csoportját, hogy politikai alakulattá szerveződjenek. Az vészhelyzet felszínre hozta az egészségügy elmaradott állapotát, amelyre az elmúlt évek kormányai nem fordítottak megfelelő pénzügyi forrásokat. „Politikai irányváltásra van szükség” – hangsúlyozzák az alapítók, akik úgy ítélik meg, hogy a jelenlegi országvezetés nincs tisztában a probléma súlyosságával, és ezt igazolják a vészhelyzet idején meghozott ellentmondásos és sok esetben haszontalan döntések is. Az orvosok kiemelik, hogy egészségügyi reformra van szükség, egy emberközpontú szolgáltatás kifejlesztésére. A politikai alakulat sürgeti az igazságügyi reformot, valamint a bonyolult és túlterhelt adózási rendszer átláthatóvá tételét – nyilatkozta a sajtónak Valentina Rigano, a mozgalom szóvivője.

Forrás: Affaritaliani.it

Saját házukból űzik ki a franciákat a házfoglalók

Szintet léptek az önkényes házfoglalók Franciaországban: már a bentlakó tulajdonost űzik ki saját otthonából, nem csak a lakatlan ingatlanokat foglalják el. A franciaországi Tarn-et-Garonne megyében található település, Lauzerte egyik lakóját, a 70 éves Gérard-t saját otthonából űzte el egy erőszakos férfi.

Az idős – és naiv – francia úr korábban maga fogadta be későbbi támadóját a saját telkén lévő – de a házától különálló – apró kunyhóba, hogy segítsen a hajléktalan férfin. A házigazda még a villanyt is bevezette a házba vendége számára. A befogadott férfi – miután engedéllyel vagy anélkül, ki-be járt a főépületben, hogy ott étkezzen és zuhanyozzon – január elején erőszakkal betört vendéglátója rezidenciájába, és az idős Gérard fejére és arcára több ökölcsapást mért. Az idős áldozat elmenekült saját otthonából és azóta is lánytestvérénél lakik, az erőszakos házfoglaló pedig Gérard ingatlanában. Az idős férfi nem mer visszatérni saját otthonába.

Az idős Gérard segítségére siető polgármester hatósági pszichiátriai szakvéleményt kért a házfoglalóról, amelynek eredménye talán lehetővé teszi a kényszergyógykezelés elrendelését, és a férfi elszállítását az idős francia tulajdonos otthonából.

Forrás: Valeursactuelles.com

Borítókép: képernyőfelvétel Lauzerte településről (Fotó: Youtube.com/Drone Sud Toulouse François Reboul)