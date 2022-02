Lapozó: Összeül a spanyol nemzetbiztonsági tanács az orosz támadás miatt

Texas államügyészi hivatala törvényellenesnek mondta ki a gyerekek nemváltoztató műtétjét

Texas republikánus kormányzója, Greg Abbott hivatalos levélben szólította fel Texas családügyi és gyermekvédelmi hivatalát, hogy indítson vizsgálatot azoknak a gyermekeknek az ügyében, akiken nemet megváltoztató beavatkozásokat hajtottak végre az államban.

A kormányzó utasításának közvetlen előzménye, hogy Texas államügyészi hivatala a kiskorúak nemét megváltoztató beavatkozások mindegyikét – a hormonális kezelésektől kezdve a sebészeti beavatkozással végrehajtott sterilizáción keresztül az egészséges testrészek masztektómiájáig (műtéti eltávolításáig) – az állam törvényeivel ellentétesnek, azaz bűncselekménynek mondta ki. Abbott a vizsgálat elrendelésével egy időben jelezte – utalva a főállamügyész, Ken Paxton állásfoglalására –, hogy minden olyan orvos, ápoló és tanár, akinek tudomása volt a közvetlen környezetében lévő gyermek nemváltoztató beavatkozásairól, de nem jelentette azt, büntetőjogi felelősségre vonható.

A kormányzó emlékeztette a családügyi és gyermekvédelmi hivatalt, hogy azokat a szülőket is felelősségre kell vonni, akiknek a gyermekén ilyen beavatkozásokat végeztek, csakúgy, mint a kezeléseket és a műtéteket elvégző intézményeket is.

Forrás: Bebreitbart.com

A világbajnok svéd magasugró pedofilokra vadászik

Az 1980-as évek sportolócsillaga, a svéd magasugró világbajnok, a háromszoros olimpiai érmes Patrik Sjöberg – akinek 1987-es világrekordját Európában a mai napig nem tudták megdönteni – most egész más területen szeretne sikereket elérni. Bő tíz éve jelent meg könyve, amelyben lerántotta a leplet nevelőapjáról és edzőjéről, akik szexuálisan bántalmazták őt gyermekkorában. Amit nem láttál című írására többször is hivatkoznak a pedofíliáról szóló nyilvános vitákban. Televíziós műsorokban szorgalmazta, hogy Svédország is vezessen nyilvános nyilvántartást a pedofíliáért elítélt bűnözőkről, az egyik országos napilapot pedig élesen bírálta, mert pedofil embereket népszerűsített a közösségi oldalán. Most Sara Nilsson újságíróval közösen eredt a pedofilok nyomába. Módszerük az, hogy 15 éven aluli gyerekeknek adják ki magukat az interneten, majd találkozót beszélnek meg a pedofilokkal, amit videóra vesznek és honlapjukon tesznek közzé. Tavaly augusztus óta ötven pedofillal találkoztak, akik 27 és 75 év közöttiek voltak. Többségük kislánnyal akart „randevúzni”, de Sjöberg szerint a kisfiúk helyzete sem sokkal jobb, ráadásul a pedofilok nagyon fiatal gyerekekre is vadásznak. Nilsson pedig arról beszélt a Samnytt hírportálnak, hogy módszerük nem agresszív: gyermekjogi aktivistáknak tartják magukat, akik többek között elmagyarázzák azon embereknek, akik gyermekeket keresnek szexuális céllal, hogy kérjenek segítséget pedofil cselekedeteik beszüntetéséhez.

Forrás: Samnytt

Patrick Sjöberg és Sara Nilsson pedofilt leplez le Stockholmban (Forrás: Facebook/képernyőfelvétel)

Összeül a spanyol nemzetbiztonsági tanács az orosz támadás miatt

A Zarzuela-palotába hívott össze találkozót VI. Fülöp spanyol király, amelyen a miniszterelnök, Pedro Sánchez is részt vesz. Az ülésen elemezni fogják Oroszország támadását Ukrajna ellen, valamint az utána kialakult helyzet lehetőségeit is. Azt már a megbeszélés előtt jelezték közleményükben, hogy nem értenek egyet az offenzívával. A spanyol kormány szerint a lépés teljesen indokolatlan volt, valamint kirívóan megsértette a nemzetközi jogokat és kockára tette a globális biztonságot és stabilitást. Spanyolország egyúttal követeli a támadások azonnali leállítását, még mielőtt az áldozatok száma megsokszorozódna. A kormányfő az értekezlet után sajtótájékoztatót tart a fejleményekről, ezután Brüsszelbe utazik, hogy részt vegyen az uniós vezetők találkozóján, amelyen az orosz támadásra adott válaszlépéseket vitatják meg. Sánchez a Twitteren már nyíltan elítélte Oroszország agresszióját. Azt írta: továbbra is szoros kapcsolatot tart fenn az Európai Unióval és a NATO-val a válaszlépések koordinálásához, majd hozzátette, hogy mélyen elítéli az oroszok agresszióját Ukrajnával szemben, kormánya pedig szolidaritást vállal az ukrán néppel és vezetőikkel.

Ukrajnában sorok állnak az üzletek és a bankok előtt, az emberek bunkereket építenek, és próbálnak kijutni lakóhelyükről. A helyzetről egy herszoni spanyol állampolgár tudósított a sajtónak. Mario Garcia elmondta, hogy az emberek bizonytalanok, elsősorban pénzt és élelmet akarnak szerezni, mert nem tudják, hogy mi fog történni.

Forrás: 20minutos.es, www.rtve.es, twitter.com

Borítókép: A Zarzuela-palota (Fotó: Flickr)