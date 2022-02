Márki-Zay a Die Pressének: Orbán nagyon piszkos választási kampányt folytat

Interjút közölt a Die Presse Márki-Zay Péterrel, aki csodát remél az április 3-i választásokon. A Mandiner által szemlézett interjú szerint a baloldal miniszterelnök-jelöltje a német lapnak elmondta:

Csak négy éve aktív politikus, és csak három választáson indult eddig, amelyeken mindig ő volt az esélytelenebb, és mégis mindig nyert.

Márki-Zay Péter úgy véli, hogy „nagyon piszkos választási kampányt folytat Orbán Viktor”. Érdekes szerinte, hogy a Fidesz nem a szokásos vádakhoz folyamodik, hogy migránsokat hoz az országba, vagy hogy Soros pénzeli. Szerinte ez nem működött, és ehelyett egyre inkább személyében támadják. Hozzátette:

a beszédeiből kiragadott néhány másodpercet arra használják fel, hogy hamis vádakat fogalmazzanak meg vele szemben, például, hogy lenézi az embereket, gyűlöli a vidéki embereket.

A kampány kapcsán elmondta, hogy a választókkal való nagyon közvetlen és célzott kommunikációra támaszkodnak, még akkor is, ha ennek hatékonyságán még javítaniuk kell.

A közösségi médiát is használják, azonban a Fidesz ott is sokszorosát fordítja arra, hogy lejárató és gyűlöletkampányokat indítson ellenük – folytatta. Az ellenzéki összefogás kapcsán elmondta, hogy egyesek vesztesnek, mások győztesnek érezték magukat. A koalíció most hatékonyabban működik együtt, mint korábban. Hangsúlyozta: optimista, és már nincsenek kétségei afelől, hogy a választásokig – és utána is – ki fognak tartani egymás mellett.

Borítókép: Márki-Zay Péter, a baloldal miniszterelnök-jelöltje (Forrás: MTI/Balogh Zoltán)