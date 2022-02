Ostrom alatt Kijev, utcai harcok az ukrán fővárosban + videó

Több irányból támadás alá vette az orosz hadsereg Kijevet éjjel, különösen a város északi és nyugati részén heves harcok bontakoztak ki. Helyszíni beszámolók bombázásról, tüzérségi támadásról, utcai harcokról szólnak. Az ukrán védelmi minisztérium tájékoztatása szerint az offenzívát eddig sikerrel visszaverték. – Megsemmisítettek egy Szu–25 típusú orosz harci gépet és egy Il–76 típusú katonai szállítógépet, amely szerintük orosz katonákat akart Ukrajnába juttatni. A Kijev térségében lévő Vaszilkiv környékén az ukrán fegyveres erők orosz helikopter lelövéséről is hírt adtak – idézte az MTI az ukrán híradásokat.

A BBC nyugati tisztségviselőkre hivatkozva ugyancsak arról ír, hogy

az ukrán védelmi erőknek valóban sikerül lelassítaniuk az orosz előrenyomulást, viszont éppen emiatt attól tartanak, hogy a türelmüket veszítik, és teljesen elszabadul az erőszak.

Moszkva eddig következetesen azt állította, hogy civil célpontokat nem támad, de városi hadviselésben ezt lehetetlen teljesíteni. Az ukrán külügyminiszter olyan képet töltött fel, amelyen egyértelműen látszik, hogy egy lakóépület is találatot kapott:

Kijev már pénteken is készült az ostromra, a várost megerősítették, a civileket is ellenállásra szólították fel. A közösségi oldalakon több bejegyzésben is beszámolnak arról, hogy a katonák és a civil lakosság is fegyverkezik, Molotov-koktélokat gyártanak. Ezeket aztán egyes meg nem erősített hitelességű felvételek szerint be is vetették:

A Kárpáti Igaz Szónak nyilatkozó, Kijevben élő magyar szerint viszont korántsem olyan harcias a hangulat. Elmondása szerint aki csak teheti, ki sem mozdul otthonról, és ő személy szerint még senkit nem látott a vállán géppisztollyal.

Mégis, kire kellene lőniük, ugyanolyan családapákra, mint mi vagyunk?

– kérdezte.

Az ukrán hatóságok a kijevi lakosságot reggel is arra figyelmeztették, hogy a harcok már az utcán dúlnak. Azt ajánlották nekik, hogy húzzák meg magukat az óvóhelyeken, maradjanak távol az erkélyektől és ablakoktól. Az ukrán főváros egyébként békeidőben nagyjából hárommilliós, de rengetegen már a harcok kirobbanása előtt elmenekültek. Ennek ellenére sűrűn lakott területről van szó.

A harcok állítólag már a központot, a kormányzati negyed közelét is elérték.

Reggel bejelentkezett a fővárosból Volodimir Zelenszkij is, rácáfolva azokra az álhírekre, amelyek szerint távozott volna vagy megadásra szólított volna fel.

Itt vagyok. Nem tesszük le a fegyvert. Megvédjük az államunkat

– üzente bejelentkezésében az ukrán elnök. A The Washington Post értesülései szerint az Egyesült Államok felajánlotta neki, hogy segít az evakuálásában, de Zelenszkij ezt visszautasította, leszögezte, hogy marad Kijevben, még akkor is, ha ő az első számú célpont.

Páncéltörő lövedékre van szükségem, nem egy fuvarra!

– üzente állítólag az amerikaiaknak.

Azt nehéz megítélni, hogy Kijev ostroma összességében hogy halad. Szakértők egyetértettek abban, hogy az ukránok egyetlen esélye az lehet, ha sikerül városi harcra, elhúzódó hadviselésre kényszeríteni az oroszokat. Moszkva kedvét szeghetik a jelentős veszteségek is, és az ukrán védelmi minisztérium közlése szerint már legalább 3500 orosszal végeztek, további kétszáz katonát foglyul ejtettek. Ezen kívül leszedtek 14 repülőgépet, nyolc helikoptert és 102 harckocsit.

Oroszország azonban ezeket a veszteségeket nem ismeri el, és egyébként is érdemes fenntartásokkal kezelni a hitelességüket. Ukrajna közben a saját áldozatairól is hallgat.

Elhúzódó harcokról túlzás lenne beszélni, hiszen az átfogó offenzíva csütörtökön indult meg. Ehhez képest az oroszok harckocsik már Kijev belvárosában gördülnek. A lecke inkább azért van feladva nekik, mert ha kerülni akarják, hogy sok civil meghaljon, akkor nem indíthatnak teljes körű támadást.

Miközben az orosz offenzíva fő iránya egyértelműen az ukrán, a többi fronton is szólnak a fegyverek.

Délen az oroszok elfoglalhatták Melitopolt, a nagyjából 150 ezer lakosú város az első, jelentősebb település, amelyet bevettek az invázió kezdete óta.

Az ukrán védelmi minisztérium közlése szerint légicsapások érték Szumi, Poltava és Mariupol környékét; az oroszok a Fekete-tengerről indítottak Kalibr-rakétákat a térségek ellen. Mihajlo Podoljak, az ukrán elnök kabinetfőnökének tanácsadója elmondta: kemény harcok zajlanak Mariupol környékén, és Herszon, Odessza, valamint Mikolajiv közelében is összecsapások zajlanak.

Borítókép: Ukrán katonák Kijev központjában 2022. február 25-én. (Fotó: MTI/AP/Emilio Morenatti)